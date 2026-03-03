Getty Images/GOAL
Traducido por
Las Lionesses y Leah Williamson, entre los nominados a los Premios Laureus World Sports Awards 2026, junto con Ousmane Dembele, Aitana Bonmati y Desire Doue, también preseleccionados
- Getty Images
Ousmane Dembélé y Aitana Bonmati, candidatos a los principales premios
El año pasado, el premio al Deportista del Año, ganado por el saltador de pértiga sueco Mondo Duplantis, que batió todos los récords, no incluyó a ningún candidato del fútbol, y la estrella del tenis Carlos Alcaraz, el nadador Leon Marchand, el ciclista Tadej Pogacar y el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen quedaron por detrás en la lucha por el premio.
Este año, sin embargo, los futbolistas están entre los candidatos a los premios al Deportista y a la Deportista del Año, y Aitana Bonmati aspira a ganar este último galardón por segunda vez. La centrocampista del Barcelona y de la selección española, que ha ganado los tres últimos Balones de Oro Femeninos, fue nominada en 2025 tras ganar en 2024, pero perdió frente a la gimnasta estadounidense Simone Biles.
En cuanto al premio masculino, el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, compite junto a Duplantis, Alcaraz, Pogacar, otra estrella del tenis, Jannik Sinner, y el motociclista Marc Márquez. Bonmati, por su parte, se enfrentará a la pareja de atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Sydney McLaughlin-Levrone, a la corredora keniana Faith Kipyegon, a la estrella del tenis Aryna Sabalenka y a la nadadora estadounidense Katie Ledecky.
- Getty
Las Leonas se enfrentan al PSG en la entrega de premios por equipos
El fútbol ha tenido mucho éxito en el premio Laureus al Equipo del Año y hay muchas posibilidades de que vuelva a ocurrir, ya que dos equipos de fútbol están nominados en 2026. Las últimas cinco ediciones de este premio, y seis de las últimas siete, han recaído en equipos de fútbol, entre ellos las selecciones masculinas de Francia, Italia y Argentina, la selección española de Bonmati, además del Bayern de Múnich y, el año pasado, el Real Madrid.
En esta ocasión, tanto el PSG, ganador de la Liga de Campeones de la temporada pasada, como las Lionesses de Inglaterra, que defendieron su título europeo en Suiza, están nominados, junto con el equipo europeo de la Ryder Cup, el equipo femenino de críquet de la India, el Oklahoma City Thunder y el equipo de Fórmula 1 de McLaren.
Hay otra nominación más para el PSG, ya que Desire Doue opta al premio al Descubrimiento Mundial del Año, que ganó Yamal el año pasado. Junto a él en la lista de finalistas se encuentran el tenista brasileño Joao Fonseca, el jugador de baloncesto canadiense Shai Gilgeous-Alexander, la estrella de los dardos Luke Littler, el campeón de Fórmula 1 Lando Norris y el nadador Yu Zidi.
- Getty Images
De una rotura del ligamento cruzado anterior a capitán ganador de la Eurocopa: el regreso de Williamson obtiene reconocimiento
La nominación de Williamson se produce en la categoría «Regreso mundial del año», que cuenta con una gran cantidad de historias inspiradoras. Tras romperse el ligamento cruzado anterior solo tres meses antes de la Copa Mundial Femenina de 2023, lo que le impidió tener el honor de liderar a su país en el torneo más importante de este deporte, Williamson se recuperó de esa decepción el año pasado cuando llevó a Inglaterra a otro título europeo.
También están nominados a este premio Amanda Anisimova, la tenista estadounidense que llegó a las finales de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos en 2025, dos años después de alejarse del deporte para priorizar su salud mental; Egan Bernal, el ciclista colombiano que ganó su primera etapa en una Gran Vuelta desde su accidente casi mortal en 2022; Yulimar Rojas, que se recuperó de una ausencia de dos años debido a una lesión en el tendón de Aquiles para ganar el bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo; Rory McIlroy, el golfista que puso fin a una espera de 11 años para conseguir otra victoria importante al triunfar en el Masters y completar el Grand Slam de su carrera; y el ciclista británico Simon Yates, que ganó el Giro de Italia de 2025, siete años después de perder una ventaja de 38 minutos en 2018.
Rebeca Andrade, la gimnasta brasileña, ganó este premio en 2025.
- Getty Images
¿Cuándo se celebran los Premios Laureus al Deporte Mundial 2026?
Los ganadores de los Premios Laureus al Deporte Mundial 2026 se darán a conocer el 20 de abril, en la ceremonia que se celebrará en el Palacio de Cibeles de Madrid, España. Se entregarán un total de ocho premios, y el fútbol tiene posibilidades de ganar en cuatro de ellos, frente a las tres que tenía en 2025.
Anuncios