Giros del destino: Las 5 finales de Grand Slam más impredecibles de la historia

Si alguien hubiera predicho este resultado antes del torneo, lo habrían tildado de loco. El croata Goran Ivanišević, tres veces finalista frustrado en La Catedral, llegó al torneo en el puesto 125 del ranking mundial y gracias a una invitación de la organización (wildcard) debido a sus constantes lesiones de hombro.

Nadie esperaba que pasara de las primeras rondas, pero Ivanišević se plantó en la final del "Lunes del Pueblo" contra el australiano Patrick Rafter. En un partido de drama absoluto y con una atmósfera eléctrica, Goran tocó el cielo ganando el quinto set por 9-7. Fue la primera y única vez que un invitado levantó el trofeo de Wimbledon, un auténtico milagro deportivo.