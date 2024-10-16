Giros del destino: Las 5 finales de Grand Slam más impredecibles de la historia
1. Wimbledon 2001: Goran Ivanišević vs. Patrick Rafter
Si alguien hubiera predicho este resultado antes del torneo, lo habrían tildado de loco. El croata Goran Ivanišević, tres veces finalista frustrado en La Catedral, llegó al torneo en el puesto 125 del ranking mundial y gracias a una invitación de la organización (wildcard) debido a sus constantes lesiones de hombro.
Nadie esperaba que pasara de las primeras rondas, pero Ivanišević se plantó en la final del "Lunes del Pueblo" contra el australiano Patrick Rafter. En un partido de drama absoluto y con una atmósfera eléctrica, Goran tocó el cielo ganando el quinto set por 9-7. Fue la primera y única vez que un invitado levantó el trofeo de Wimbledon, un auténtico milagro deportivo.
2. Roland Garros 2004: Gastón Gaudio vs. Guillermo Coria
La final masculina de Roland Garros 2004 fue un torbellino psicológico que nadie pudo haber anticipado. Guillermo Coria, apodado "El Mago", era el rey indiscutible de la tierra batida ese año y el clarísimo favorito ante su compatriota Gastón Gaudio. Los dos primeros sets parecieron confirmar el trámite, y Coria arrasó por 6-0 y 6-3.
De repente, los nervios y los calambres maniataron a Coria, y entonces Gaudio, un jugador talentoso pero conocido por su volatilidad emocional, empezó a creer. La impredecibilidad llegó a su cénit en el quinto set, donde Coria tuvo dos puntos de campeonato (match points), pero los falló. Gaudio olió sangre, y terminó ganando por 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 y 8-6, en lo que sigue siendo la final más caótica e inesperada del tenis moderno.
3. Wimbledon 2004: Maria Sharapova vs. Serena Williams
En 2004, Serena Williams era una fuerza de la naturaleza prácticamente imbatible en el césped de Londres, buscando su tercer título consecutivo en Wimbledon. Al otro lado de la red se encontraba una espigada joven rusa de apenas 17 años: Maria Sharapova.
La lógica dictaba una victoria contundente para la menor de las Williams, pero Sharapova desplegó un tenis de una agresividad y frialdad pasmosas. Sin mostrar un ápice de miedo ante la campeona, Sharapova destrozó los pronósticos ganando en sets corridos por 6-1 y 6-4. Aquella tarde fue impredecible por el resultado, pero también cambió el panorama del tenis femenino de la noche a la mañana.
4. Roland Garros 1997: Iva Majoli vs. Martina Hingis
Martina Hingis llegó a la final de Roland Garros en 1997 con un aura de invencibilidad absoluta. Tenía 16 años, era la número 1 del mundo y acumulaba una racha perfecta de 37 partidos invicta en lo que iba de temporada. Su juego táctico y perfecto parecía no tener fisuras, y la Copa Suzanne Lenglen ya tenía su nombre grabado para la mayoría de los expertos.
Pero la croata Iva Majoli tenía otros planes, y con una potencia desmedida desde el fondo de la pista, Majoli anuló por completo la sutileza de Hingis, quien además arrastraba molestias físicas tras caerse de un caballo semanas antes. El marcador dejó en shock al mundo del tenis con un rotundo 6-4 y 6-2 a favor de Majoli, que rompió la excelente racha de Hingis.
5. US Open 2021: Emma Raducanu vs. Leylah Fernandez
Y en esta colección de torneos impredecibles, el US Open 2021 se lleva la palma. Nadie, ni los más expertos, habrían apostado por una final entre dos adolescentes fuera del radar, como fueron la británica Emma Raducanu y la canadiense Leylah Fernandez.
Lo de Raducanu desafió las leyes de la probabilidad en el deporte profesional. Entró al torneo desde la fase previa (Qualifying), ocupando el puesto 150 del mundo. Avanzó las sucesivas rondas sin ceder un solo set y terminó derrotando a Fernandez por 6-4 y 6-3 en la final. Raducanu se convirtió en la primera tenista de la historia (tanto en hombres como en mujeres) en ganar un Grand Slam proviniendo de la clasificación. Un hito irrepetible.
Cuando el tenis rompe la lógica
Una constante en todas estas finales fue el componente mental, tan importante en prácticamente cada faceta de la vida. A diferencia de otros deportes, el tenis obliga al jugador a enfrentarse solo a la presión, sin tiempo muerto ni cambios tácticos colectivos. Muchas de estas historias nacieron precisamente cuando el favorito empezó a sentir el peso del momento.
En casos como el de Coria en París o Serena en Wimbledon, la tensión transformó partidos aparentemente controlados en escenarios caóticos. Del mismo modo pero a la inversa, jugadores como Ivanišević o Raducanu aprovecharon el impulso emocional y jugaron sin la presión de tener que ganar, algo que puede convertir a los outsiders en rivales peligrosísimos.
Otras finales que también rozaron lo imposible
Aunque no entraron en el Top 5, hay finales históricas que merecen mención en este repertorio:
- Novak Djokovic vs. Roger Federer en Wimbledon 2019, donde Djokovic salvó dos match points.
- Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en el Abierto de Australia 2022, con Nadal remontando dos sets abajo.
- Andre Agassi vs. Andrei Medvedev en Roland Garros 1999, otra remontada legendaria tras perder los dos primeros sets.
Preguntas frecuentes
¿Cuál ha sido el jugador con el ranking más bajo en ganar una final de Grand Slam?
El australiano Mark Edmondson ganó el Abierto de Australia en 1976 ocupando el puesto 212 del ranking mundial. En la era moderna, Goran Ivanišević ganó Wimbledon 2001 siendo el número 125, y Emma Raducanu conquistó el US Open 2021 siendo la número 150.
¿Qué hace que una final de Grand Slam sea considerada "impredecible"?
Generalmente se debe a tres factores, que son la diferencia abismal de ranking o favoritismo entre los finalistas, un desarrollo de partido con giros psicológicos inesperados (como remontar dos sets abajo o salvar varios puntos de partido), o factores externos inesperados como una lesión repentina o la presión escénica extrema.
¿Ha ganado alguna vez un jugador un Grand Slam sin perder un solo set tras venir de la fase previa?
Sí. Emma Raducanu lo logró en el US Open 2021 disputando 10 partidos consecutivos entre clasificación y cuadro principal, ganando los 20 sets que jugó.