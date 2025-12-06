Lamine Yamal mostró un rendimiento dominante en los cuatro partidos de La Liga de Barcelona en noviembre, marcando contra Elche, Celta Vigo y Deportivo Alavés mientras sumaba dos asistencias en la contundente victoria del conjunto catalán sobre el Athletic Club. Los momentos destacados de Yamal incluyeron una exhibición de dos asistencias en el regreso de Barcelona al Camp Nou y otra actuación de gol y asistencia contra el Alavés para cerrar el mes.

El impacto decisivo de Yamal en cada partido reforzó la sensación de que había recuperado por completo el ritmo y la confianza tras un período previamente difícil. Las explosivas contribuciones del joven de 18 años ayudaron a Barcelona a ganar todos los partidos de liga durante el mes, impulsándolo más allá de rivales como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann en la votación final para el Jugador del Mes de La Liga en noviembre.