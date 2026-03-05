La selección estadounidense de fútbol masculino (USMNT) ha declarado que hablar de ganar la Copa del Mundo «no sería nada justo», mientras que el director del New York Cosmos afirma que una sola victoria en la fase eliminatoria sería un «gran éxito»

Rossi, que nació en Nueva Jersey y rechazó la oportunidad de unirse a un campo de entrenamiento previo a la Copa del Mundo con la selección estadounidense en 2006, es uno de los que ha estado observando desde lejos cómo el fútbol ha seguido creciendo en Estados Unidos.

Cuando se le preguntó por su opinión sobre la generación de 2026, Rossi, en declaraciones a GOAL en colaboración con ToonieBet, dijo: «Tienen un buen núcleo, un buen núcleo joven. Ya sabes, jugadores que lo han estado haciendo bien en la Serie A, como Pulisic y McKennie.

Tienen muchas posibilidades de pasar la fase de grupos en el Mundial. Creo que eso ya sería un éxito en sí mismo. Si consiguen superar la primera fase eliminatoria, sería un gran éxito para el fútbol estadounidense. Así que espero que eso suceda.

Ganar el Mundial, no creo que se deba ni siquiera mencionar, simplemente porque no se quiere poner esa presión extra o ese tipo de miradas o expectativas sobre este equipo, porque no sería justo. No sería justo en absoluto. Así que, sí, tienen la oportunidad de hacer algo muy especial en este Mundial, ya que se celebra en casa y, por lo tanto, dará mucha vida al fútbol aquí en Estados Unidos».