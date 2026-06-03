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La NWSL anuncia que la final de 2026 volverá al Audi Field de Washington, D.C
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El regreso al Audi Field
Washington D. C. se ha convertido en un mercado clave para el fútbol femenino, con el Washington Spirit consolidando su presencia en el Audi Field. La delantera de la selección femenina de Estados Unidos, Trinity Rodman, ha aumentado la visibilidad del club en los últimos años. El estadio, sede del Spirit y del D. C. United de la MLS, es un referente futbolístico en la ciudad.
El recinto ya acogió la final de la NWSL en 2022 y la albergará por segunda vez en 2026.
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«Un año histórico»
«Washington D. C. se ha convertido en un destino clave para el fútbol femenino, gracias a una afición muy comprometida, una cultura futbolística vibrante y una comunidad que impulsa el crecimiento de nuestro deporte», afirmó Jessica Berman, comisionada de la NWSL.
«Con el fútbol femenino en auge este año, la final de la NWSL será el broche de oro a un año histórico para nuestro deporte en la región».
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Una historia en Washington D. C.
El Audi Field acogió la final de la NWSL en 2022, cuando las Portland Thorns vencieron al Kansas City Current y conquistaron su tercer título. Es la primera vez desde entonces que la final regresa a la costa este.
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¿Y ahora qué?
La final de la NWSL se jugará el sábado 21 de noviembre. Antes, ocho equipos se clasificarán para los playoffs, que arrancan el fin de semana del 6 de noviembre.