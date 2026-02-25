La leyenda italiana Sandro Tonali, estrella del Newcastle, podría fichar por la Juventus

Tonali se formó en las categorías inferiores del Brescia antes de ser fichado por el AC Milan, uno de los grandes de la Serie A, en 2020, inicialmente en calidad de cedido, antes de que el traspaso se hiciera definitivo. Ganó el título de la Serie A en 2021-22 en San Siro, pero se marchó un año después, convirtiéndose en el futbolista italiano más caro de la historia cuando el Newcastle pagó 70 millones de euros (61 millones de libras esterlinas/83 millones de dólares) para llevarlo a St James' Park.

Su inicio en Tyneside se vio interrumpido cuando le impusieron una sanción de diez meses, incluidos ocho meses de rehabilitación por ludopatía, por infringir la normativa italiana sobre apuestas.

Sin embargo, desde entonces, Tonali se ha convertido en una estrella consolidada de la Premier League tras impresionar en el equipo de Howe, ayudando a los Magpies a terminar quintos en la temporada 2024-25 y clasificarse para la Liga de Campeones. Hasta ahora, la campaña nacional ha sido más complicada, pero el Newcastle jugará los octavos de final de la competición europea de élite tras vencer al Qarabag por 9-3 en el global de la eliminatoria, con un gol de Tonali en el partido de vuelta del martes por la noche.