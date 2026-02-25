Getty Images Sport
La leyenda italiana Sandro Tonali, estrella del Newcastle, podría fichar por la Juventus
Tonali se consolida en la Premier League
Tonali se formó en las categorías inferiores del Brescia antes de ser fichado por el AC Milan, uno de los grandes de la Serie A, en 2020, inicialmente en calidad de cedido, antes de que el traspaso se hiciera definitivo. Ganó el título de la Serie A en 2021-22 en San Siro, pero se marchó un año después, convirtiéndose en el futbolista italiano más caro de la historia cuando el Newcastle pagó 70 millones de euros (61 millones de libras esterlinas/83 millones de dólares) para llevarlo a St James' Park.
Su inicio en Tyneside se vio interrumpido cuando le impusieron una sanción de diez meses, incluidos ocho meses de rehabilitación por ludopatía, por infringir la normativa italiana sobre apuestas.
Sin embargo, desde entonces, Tonali se ha convertido en una estrella consolidada de la Premier League tras impresionar en el equipo de Howe, ayudando a los Magpies a terminar quintos en la temporada 2024-25 y clasificarse para la Liga de Campeones. Hasta ahora, la campaña nacional ha sido más complicada, pero el Newcastle jugará los octavos de final de la competición europea de élite tras vencer al Qarabag por 9-3 en el global de la eliminatoria, con un gol de Tonali en el partido de vuelta del martes por la noche.
La Juventus recibe la orden de seguir adelante con el traspaso de la estrella de los Magpies.
En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, se le preguntó a Marchisio si intentaría fichar a Bernardo Silva, cuyo contrato con el Manchester City expira este verano, de forma gratuita. Sin embargo, el excentrocampista cambió de opinión y dijo que su antiguo club necesitaba fichar a jugadores italianos fuertes para ayudarles en su intento de volver a lo más alto de la Serie A.
Dijo: «El fútbol cambia, pero el ADN de los clubes no. La Juventus siempre ha tenido un grupo central de campeones italianos y necesita reconstruirlo. [Gianluigi] Donnarumma me parece inalcanzable, acaba de fichar por el Manchester City. Tonali parece más factible. Sería un excelente punto de partida, pero habrá que tener paciencia».
Marchisio también reveló su admiración por el delantero del Galatasaray Victor Osimhen, que fue protagonista del triunfo del Nápoles en la Serie A 2022-23 antes de que se rompiera su relación con el club.
Añadió: «Sin duda habría marcado la diferencia. El Osimhen que admiramos en el Galatasaray es todo menos un delantero que se fue a Turquía a pasar el invierno. En el partido de ida, demostró una determinación increíble, algo que a menudo le ha faltado a la Juventus frente a la portería».
Tonali firmó la renovación de su contrato con el Newcastle durante la prohibición.
El propio Tonali ha admitido que nunca podría descartar la posibilidad de volver algún día a su país natal, y en octubre declaró: «Nunca se sabe lo que puede pasar, yo le digo a todo el mundo que es posible. No cierro la puerta a Italia, es mi país. Quizá ahora no, porque he encontrado mi equilibrio en el Newcastle, pero la liga está mejorando cada vez más y el nivel de los equipos está subiendo».
El Newcastle se encuentra en una posición ventajosa en lo que respecta al futuro de Tonali. El internacional italiano firmó una ampliación de contrato con el club durante su suspensión, por lo que ahora su contrato estará vigente hasta 2029, con opción a un año más. Eso significaría que cualquier equipo de la Serie A que quisiera contar con sus servicios tendría que desembolsar una considerable cantidad en concepto de traspaso para convencer a los Magpies de que vendieran uno de sus activos más preciados.
La Juventus pasa apuros tras cinco partidos sin ganar
La Juventus comenzó la temporada con Igor Tudor, ahora entrenador interino del Tottenham Hotspur, al mando. Sin embargo, el croata fue despedido tras una racha de ocho partidos sin ganar, y Luciano Spalletti fue nombrado su sucesor.
El técnico de 66 años ayudó inicialmente a La Vecchia Signora a remontar el vuelo, pero en el último mes han surgido problemas. La Juventus ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y corre el riesgo de quedar fuera de la Liga de Campeones, tras caer por 5-2 ante el Galatasaray en el partido de ida de los octavos de final. El partido de vuelta se disputará el miércoles por la noche.
