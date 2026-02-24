La estrella del AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, revela las horribles lesiones que sufrió tras someterse a una operación por una fractura de mandíbula

El centrocampista de 30 años duró menos de 11 minutos en un partido de la primera división italiana en San Siro. Esto se debió a que chocó con el portero del Parma, Edoardo Corvi, al principio del partido, cuando ambos competían por un balón que había entrado en el área de penalti.

Corvi atrapó el balón con las manos, desviándolo del peligro, pero acabó chocando contra Loftus-Cheek. Un espantoso choque de cabezas dejó al número 8 del Milan tendido en el césped.

Fue necesaria atención médica inmediata, ya que se temía una conmoción cerebral. Loftus-Cheek estaba claramente incómodo y con mucho dolor. Los fisioterapeutas lo atendieron en el campo y le colocaron un collarín. A continuación, fue trasladado en camilla.