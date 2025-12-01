AFP
Kylian Mbappé se une a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un club de élite tras alcanzar los 60 goles en 2025 durante el empate ante el Girona
Mbappé alcanza la marca de 60 goles en 2025
Mbappé alcanzó los 60 goles en el año calendario 2025 al convertir un penalti durante el empate 1-1 del Real Madrid ante el Girona el domingo por la noche. El francés pasó buena parte del intenso encuentro frustrado, constantemente rodeado por defensores y privado de un segundo gol por una mano involuntaria instantes antes de que el Girona abriera el marcador. Aunque el Madrid controló tramos del partido, terminó conformándose con otro empate fuera de casa, lo que permitió que el Barcelona asumiera el liderato de LaLiga.
El gol del empate tuvo un peso histórico incluso en una noche en la que el rendimiento del equipo dejó dudas y alargó a tres su racha sin victorias como visitante en liga. El resultado también incrementó la presión sobre Xabi Alonso, cuyo conjunto ha mostrado falta de consistencia en las últimas semanas pese a la extraordinaria producción goleadora de Mbappé. El Girona, un rival tradicionalmente incómodo para el Madrid en Montilivi, volvió a complicarles la noche y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos antes de que la presión final de los blancos se diluyera.
El tanto de Mbappé lo mantiene en el centro de la lucha por el título, pero el empate dejó al descubierto vulnerabilidades más profundas en el momento actual del Madrid. Con el Barcelona al alza, el margen de error se reduce y la dependencia del equipo en su superestrella es cada vez más evidente. Incluso en una noche histórica para él, el Madrid salió de Montilivi con más preguntas que respuestas.
Se une a Messi, Ronaldo y Lewandowski en un club especial
El 60.º gol del año de Mbappé lo coloca junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski como los únicos futbolistas del siglo XXI capaces de alcanzar esa cifra en un solo año calendario. El logro tiene un peso especial en la historia del fútbol francés: es el primer jugador desde Just Fontaine en 1958 que llega a los 60 goles entre club y selección en un mismo año. Un hito que refleja su impresionante regularidad y su transformación definitiva de joven prodigio a figura dominante del Real Madrid.
El récord también subraya la enorme responsabilidad que carga en Madrid, donde se ha convertido de inmediato en el eje de la estructura táctica del equipo. Su producción descomunal ha maquillado problemas más profundos dentro de la plantilla, que ha mostrado poca estabilidad para seguir el ritmo del Barcelona pese a contar con uno de los atacantes más determinantes del mundo. El final de 2025 ha puesto aún más en evidencia la dependencia del Madrid en Mbappé, especialmente en partidos cerrados donde suele recaer en él la tarea de desequilibrar.
Aun así, el panorama general confirma que Mbappé rinde incluso en medio de la turbulencia. Entre LaLiga, la Champions League y sus compromisos con la selección francesa, ha mantenido un nivel élite tanto en goles como en generación de oportunidades. Su capacidad para sostener semejante ritmo en múltiples competencias explica por qué ya se le menciona en la misma conversación que Ronaldo y Messi cuando se habla de cifras históricas en un año calendario.
El espectacular año calendario 2025 de Mbappé
El año calendario 2025 ha marcado un punto de inflexión definitivo en la carrera de Mbappé, consolidando su transición de superestrella global a líder indiscutible y pieza central del Real Madrid. Su primera temporada completa en el Bernabéu no dejó títulos, pero en los primeros seis meses de 2025 entregó goles cruciales en las rondas eliminatorias de la Champions League y forjó sociedades ofensivas cada vez más peligrosas en el ataque blanco.
Con el inicio de la campaña 2025-26, Mbappé retomó exactamente donde se había quedado, manteniendo un ritmo goleador extraordinario y reforzando su estatus como el delantero más temido de LaLiga. A su brillantez individual añadió una responsabilidad creciente en el liderazgo del equipo, guiando a los atacantes más jóvenes y asumiendo un rol táctico central en el sistema en evolución de Xabi Alonso. Sus aportaciones con Francia durante este período fueron igual de relevantes, liderando a Les Bleus en la fase de clasificación y aportando goles decisivos.
Para finales de noviembre, sus números reflejaban uno de los años individuales más completos del fútbol moderno: 60 goles entre club y selección y una lista en expansión de actuaciones determinantes. La cifra abarcaba anotaciones en liga, competiciones europeas, torneos domésticos y encuentros internacionales, subrayando la magnitud de un año inolvidable.
Mbappé busca ayudar al Real Madrid a alcanzar al Barcelona
El Real Madrid intentará ahora estabilizar su rendimiento en LaLiga mientras entra en un tramo clave del calendario invernal, con Mbappé llamado a seguir asumiendo gran parte del peso ofensivo. Los próximos compromisos —en especial la visita a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club— medirán la capacidad del equipo para transformar el brillo individual en un impulso colectivo sostenido. Con los goles de Mbappé manteniendo al Madrid plenamente en la pelea por el título, el club confía en que el año histórico de su superestrella actúe como catalizador de un tramo final más sólido rumbo a 2026.
