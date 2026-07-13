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Hussein Hamdy

Traducido por

Koundé defiende a Yamal: «Hace lo mismo en el Barcelona»

J. Kounde
L. Yamal
K. Mbappe
O. Dembele
España
Francia
World Cup
Barcelona
Francia
España

Una final anticipada

El defensa francés Jules Koundé reafirmó su confianza en que la selección llegue a la final del Mundial, resaltó la cohesión del vestuario y destacó que contra España será clave mantener la posesión. También defendió a su compañero en el Barcelona, Lamine Yamal, asegurando que sus palabras no tuvieron intención ofensiva.

En la víspera del Francia-España, elogió el ambiente del vestuario y la conexión entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Reconoció que España agota a sus rivales con la posesión, y defendió a Yamal: sus palabras reflejan confianza, no falta de respeto.

  • Discurso de Deschamps

    Koundé explicó: «El discurso de Deschamps nos impactó mucho. Fue un discurso magnífico; al terminar, los aplausos no cesaban, porque, como él mismo dijo, habló desde el corazón. Totalmente sincero. Esta selección ha mostrado gran cohesión desde el inicio del torneo y ya en las concentraciones de 2022 y 2024. Hemos creado un vestuario donde todos convivimos en armonía y perseguimos el mismo objetivo; esa es una de nuestras mayores fortalezas. Se nota en el campo: disfrutamos jugando juntos, corremos los unos por los otros y nos esforzamos por nuestros compañeros. Mañana tendremos que dar lo mejor de nosotros si queremos clasificarnos para la final».

    Sobre la relación entre Mbappé y Dembélé, añadió: «Es casi fraternal. Crecieron juntos en el fútbol y se conocen desde hace años. Además, aportan mucha alegría al grupo: ambos son muy bromistas, como la mayoría del vestuario, lo que crea un ambiente fantástico y positivo fuera del campo. En el campo, todos ven lo decisivos que son; desde el inicio del Mundial marcan la diferencia y esperamos que mañana vuelvan a hacerlo».

    • Anuncios

  • El sistema de los gallos

    Koundé habló sobre la evolución defensiva de la selección francesa y afirmó: «Estamos haciendo un buen trabajo, pero el mérito es de todo el equipo. Todo empieza con la presión de los delanteros, que complican la construcción del rival. Hemos mejorado mucho en el torneo: cuando el ataque y los centrocampistas funcionan, atrás sufrimos menos».

    Y añadió: «En cuanto a la pareja de centrales, creo que Saliba y Upamecano se complementan a la perfección. Tienen gran experiencia, se conocen bien y aportan características diferentes. Diao prefiere sacar el balón desde atrás, mientras que William aporta mucha serenidad. Juntos forman una pareja muy sólida».

  • Normalmente, Yamal

    Sobre las declaraciones de Lamine Yamal, que señalaban a España como favorita en el Mundial, afirmó: «No lo considero una falta de respeto. Él hace lo mismo en el Barcelona. Lo conozco bien. Es su forma de reforzar su confianza. Es muy consciente de sus puntos fuertes. Lo veo como una motivación adicional para él, no como un gesto irrespetuoso».

    Koundé explicó el plan de Francia para frenar a España: «Somos dos selecciones con gran carácter ofensivo. España se basa en la posesión, pero también es letal al contraataque. Nosotros también nos sentimos cómodos con el balón, pero sabemos adaptarnos y aprovechar los contraataques cuando hay espacios. Mañana también necesitaremos la posesión, porque no se pueden pasar los 90 minutos completos corriendo detrás del balón contra España. Si lo haces, al final encontrarás espacios por todas partes y lo pasarás muy mal».

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  • El engaño de España

    El defensa del Barcelona añadió: «La verdadera fuerza de España siempre ha estado en el juego colectivo. Su identidad futbolística sigue basándose en la posesión. Intentan agotar al rival haciendo circular el balón constantemente hasta encontrar espacios y provocar errores. Esa sigue siendo su identidad. Nosotros tenemos un estilo algo distinto, más de transiciones, pero también nos gusta tener el balón y mañana queremos hacerlo para sacar a España de su estilo».

    Koundé concluyó: «El 14 de julio es nuestra fiesta nacional y recordaremos a las víctimas del atentado de Niza y a sus familias. Queremos que sea un día de orgullo para todos los franceses. Desde el inicio del Mundial sentimos un enorme apoyo, y eso nos emociona. Pero, sobre todo, es una semifinal del Mundial, un partido excepcional que ya de por sí nos motiva».