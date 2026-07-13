Koundé defiende a Yamal: «Hace lo mismo en el Barcelona»

El defensa francés Jules Koundé reafirmó su confianza en que la selección llegue a la final del Mundial, resaltó la cohesión del vestuario y destacó que contra España será clave mantener la posesión. También defendió a su compañero en el Barcelona, Lamine Yamal, asegurando que sus palabras no tuvieron intención ofensiva.
En la víspera del Francia-España, elogió el ambiente del vestuario y la conexión entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Reconoció que España agota a sus rivales con la posesión, y defendió a Yamal: sus palabras reflejan confianza, no falta de respeto.