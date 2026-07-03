Oliver Kahn, leyenda de Alemania, afirma que el talento lleva al jugador al Mundial, pero que la responsabilidad decide cuánto dura su estancia.

Tras la eliminación de Alemania en octavos del Mundial, llovieron las críticas.

En LinkedIn, Kahn publicó un comunicado sobre la situación de la selección.

Eldiario «AS» recogió su declaración: «El debate sobre el próximo seleccionador no aborda el quid de la cuestión. Tres seleccionadores han fracasado en el mismo punto: Joachim Löw, Hansi Flick y Nagelsmann. Tres filosofías futbolísticas diferentes».

Sobre los fracasos mundialistas, añadió: «Si tres seleccionadores con enfoques distintos fracasan en el mismo punto, el problema es más profundo».

Kahn también criticó a los jugadores y recordó la tanda de penaltis perdida ante Paraguay.

«Hay una imagen que refleja esta eliminación mejor que cualquier estadística. Cuando el partido llegó a la tanda de penaltis, se veía a Kimmich buscando a los lanzadores. Para mí, ese fue el momento más revelador. Un equipo de élite no busca voluntarios en un momento así», afirmó.