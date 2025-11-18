Karim Benzema deja en el aire su continuidad en Al-Ittihad y habla sobre su futuro y posible retiro

Benzema se acerca al tramo final de su contrato con Al-Ittihad, y la incertidumbre sobre los planes del club ha llevado al veterano delantero a evaluar cuidadosamente su próximo paso. Las especulaciones recientes abarcan desde una posible renovación hasta una salida e incluso un eventual retiro, aunque ninguno de esos escenarios ha sido confirmado ni descartado oficialmente. Su situación ha despertado un fuerte interés de varios clubes europeos que buscan repatriarlo y acercarlo nuevamente al nivel de élite en el que brilló durante más de una década con el Real Madrid.

El francés sigue siendo altamente valorado por Al-Ittihad, tanto como líder dentro del campo como figura de impacto comercial, pero sus dificultades al inicio de la temporada en la Saudi Pro League han chocado con sus aspiraciones competitivas. Aunque está plenamente asentado fuera del campo, Benzema ha dejado claro que no desea pasar sus últimos años lejos de la lucha por títulos importantes. Con un contrato vigente hasta 2026, cualquier decisión dependerá de que el club presente pronto un proyecto deportivo sólido que lo convenza de continuar.

Por ahora, permanece concentrado en aportar esta temporada y en mantenerse en un estado físico óptimo mientras se acerca a su cumpleaños 38 en diciembre. Su mensaje es que está lejos de estar acabado, ni física ni mentalmente, pero quiere que el tramo final de su carrera esté a la altura de sus ambiciones.