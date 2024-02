Kanye West incluye al Inter en su nuevo álbum Vultures 1: los ultras de la Curva Nord nerazzurra paticiparon de una canción

En el álbum en colaboración con Ty Dolla, la Curva Nord del Inter está presente con sus coros en dos de las quince piezas.

En Vultures 1 de Kanye West también está el Inter. El nuevo proyecto del rapero estadounidense en colaboración con Ty Dolla Sign, un álbum conjunto de 15 temas, también incluye la Curva Nord de los nerazzurri.

Sorprendentemente, en dos de ellos se incluyeron coros del famoso sector de barrabravas o ultras de San Siro.

La curva Inter, en particular, está presente en dos de los quince temas totales de Vultures 1, el tercer álbum colaborativo en la carrera de Kanye West después de Watch the Throne con Jay-Z y Kids See Ghosts con Kid Cudi.