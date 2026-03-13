Juventus, la verdad sobre Pellegrino

La búsqueda de un nuevo delantero centro por parte de la Juventus ha entrado ya en la fase de evaluaciones concretas. No es ninguna novedad que en el club bianconero se estén analizando los perfiles incluidos en la lista de la directiva de laVecchia Signora y se esté tratando de determinar cuál podría ser el mejor fichaje de cara al próximo verano.

Entre los muchos nombres que han surgido de los diversos rumores de las últimas semanas, también se encuentra la candidatura del delantero argentino del Parma Mateo Pellegrino, pero veamos exactamente qué se filtra sobre este posible interés del club piamontés por el delantero centro del equipo dirigido por Carlos Cuesta.