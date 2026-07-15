Según Romeo Agresti, la Juventus incorpora a Simone Beccaccioli al cuerpo técnico de Luciano Spalletti. Ya trabajó con él y ganó la liga con el Nápoles en 2022-23. Beccaccioli es analista de partidos y colaborador técnico.
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Juventus incorpora a Simone Beccaccioli al equipo técnico de Luciano Spalletti
Con las llegadas de Giovanni Carnevali y Frederic Massara, ya están cerrados tanto el cuerpo técnico de Spalletti como la directiva. Ahora el club solo debe abrir el mercado de fichajes, que por ahora solo incluye a Jeff Ekhator.
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