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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus contacta al agente de Dibu Martínez

Juventus
Damián Martínez
Fichajes
Aston Villa

La Juventus sigue considerando al argentino como su principal objetivo para la portería

La Juventus ha contactado hoy con el entorno de Dibu Martínez, su prioridad para la portería. Según Fabrizio Romano, el fichaje depende de la petición del Aston Villa, considerada aún demasiado alta, y se negociará tras el Mundial, donde Martínez ya está en cuartos con Argentina. La alternativa es Guglielmo Vicario, del Tottenham.


Giovanni Carnevali, director general de la Juventus, pidió paciencia estos días con «Dibu». La reunión de hoy probablemente definirá cuánto está dispuesta a invertir el club por el portero campeón del mundo.


  • SALARIO Y TARJETA

    Emiliano Martínez gana en Birmingham unos 9 millones de euros por temporada, pero aceptaría bajar sus pretensiones. La Juventus le ofrecería entre 5 y 5,5 millones anuales. Una vez acordado con el jugador, la directiva turinesa acelerará las negociaciones con el Aston Villa.


    Hasta ahora el Aston Villa pide unos 10 millones por «Dibu», cantidad que la «Vecchia Signora» considera alta para un jugador de 1992.


    «Tenemos que esperar. Martínez nos interesa, pero es un perfil que también interesa a otros equipos», declaró hace unas horas el director general de la Juventus, Carnevali. «Pero, al fin y al cabo, hay otros que también nos interesan. Lo repito: un club como la Juventus, que debe competir en Europa, tiene muchas opciones y debemos analizarlas con calma para elegir la mejor. Hoy hay futbolistas sobrevalorados, así que debemos actuar con prudencia».


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