¡Jude Bellingham en la mira! Podría ser sancionado tras gesto polémico en el Clásico

El gesto ha vuelto a poner a Bellingham en un incómodo punto de mira, eclipsando una actuación estelar que permitió al Real Madrid ampliar su ventaja en la cima de LaLiga a cinco puntos. El partido fue intenso, con la tensión al máximo hacia el final, cuando Andriy Lunin fue expulsado en el tiempo de descuento tras un altercado que involucró a varios jugadores. Se espera que La Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) revisen las imágenes para determinar si las acciones de Bellingham merecen medidas disciplinarias, aunque la decisión dependerá de cómo los organismos interpreten la intención de su gesto.

En caso de sanción, Bellingham podría enfrentar una multa o incluso una breve suspensión, un contratiempo que el Real Madrid no puede permitirse mientras se prepara para una exigente serie de encuentros. Xabi Alonso, entrenador del equipo, quien ha elogiado el resurgimiento del centrocampista tras el parón internacional, querrá mantener disponible a uno de sus jugadores más influyentes. Tras el partido, Alonso comentó: “Ha tenido tres partidos muy buenos. Sabíamos antes del último parón que necesitaba tiempo y minutos para ponerse en marcha, y lo ha hecho mejor de lo que esperábamos. Jude se trata de sentir, comunicar y conectar. Por eso ha tenido algunos juegos realmente destacados.”