José Mourinho «la cagó» con sus «torpes» comentarios sobre Vinicius Junior, y el exalumno del Chelsea insta al entrenador del Benfica a disculparse
Prestianni recibe una sanción provisional tras su enfrentamiento con Vinicius
El partido europeo en cuestión se detuvo durante 10 minutos poco después de que el delantero blanco Vini abriera el marcador de forma espectacular. Lo celebró junto al banderín de córner ante los agitados aficionados locales, antes de regresar hacia la línea de medio campo, lo que le valió una tarjeta amarilla.
Antes de que se reanudara el partido, Vinicius corrió hacia el árbitro para presentar una queja. Prestianni, con la camiseta subida para taparse la boca, habría realizado comentarios racistas. La UEFA ha anunciado que el argentino será sancionadoprovisionalmente con un partido, lo que le impedirá disputar el partido de vuelta de la fase eliminatoria en el Santiago Bernabéu, mientras continúan las investigaciones.
Lo que Mourinho dijo sobre el incidente en el Estadio da Luz
Prestianni niega las acusaciones que se le imputan, afirmando que utilizó un insulto homófobo contra Vinicius, en lugar de uno racista, y Mourinho afirmó tras un partido lleno de incidentes en el Estadio da Luz que el superestrella del Real Madrid había actuado de forma antagónica.
En ese momento, dijo: «Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa. Las palabras que intercambian Prestianni y Vinicius, quiero ser independiente. No voy a comentar nada al respecto.
Cuando discutía sobre racismo, le dije que la persona más importante en la historia de este club era negra [Eusebio]. Este club es todo menos racista, así que si en su mente era algo relacionado con eso, esto es el Benfica. Hay algo que no funciona, porque ocurre en todos los estadios. En todos los estadios en los que juega Vinicius ocurre algo. Siempre».
El exjugador del Chelsea Mikel reacciona a los comentarios de Mourinho.
El exinternacional nigeriano Mikel, que jugó a las órdenes de Mourinho en el Chelsea, uno de los grandes de la Premier League, ha declarado en su podcast Obi One: «Lo que esperaba oír de mi antiguo jefe, de mi entrenador, era: "Sí, se está investigando, pero allí no hay lugar para el racismo, no hay lugar para algo así, pero esperemos a que concluya la investigación, no hay lugar para eso".
«Así que, para él, salir y decir "Oh, sí, Vinicius Jr. no debería haber celebrado lo que celebró" fue un comentario muy torpe por parte de José Mourinho. Él será el primero, lo sabe, será el primero en saber que "la he cagado". Es un tipo inteligente, muy inteligente, lo sabe».
Mikel añadió: «No sé por qué no se ha disculpado, pero espero que en algún momento salga y haga una declaración. No hay nadie que haya jugado con José Mourinho que tenga nada malo que decir de él, especialmente en lo que se refiere al racismo, especialmente, nada, absolutamente nada.
«Él será el primero en decir: "La he cagado, fue después del partido, las emociones estaban a flor de piel, no pensé en lo que decía, no pensé en lo que iba a decir". Es un entrenador con experiencia, es un tipo inteligente, sabe lo que debería haber dicho. La declaración que hizo es un error enorme, gigantesco».
Prestianni se enfrenta a la amenaza de una larga suspensión por parte de la UEFA.
Mourinho se ha negado a hablar sobre el incidente desde entonces, y cuando se le preguntó sobre las críticas a sus entrevistas posteriores al partido, respondió: «No quiero hacer comentarios. Repito que ha sido difícil para todos, no voy a especificar el nivel de dificultad. Hoy todos hemos sido capaces de ser profesionales y hacer nuestro trabajo».
No ofrecerá rueda de prensa previa al partido esta semana antes del viaje del Benfica a Madrid, ya que está cumpliendo una sanción por haber sido expulsado en Lisboa. Prestianni tampoco estará presente en ese encuentro, ya que es posible que, si es declarado culpable, el argentino de 20 años sea sancionado con 10 partidos de suspensión por el organismo rector del fútbol europeo.
