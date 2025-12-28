Getty Images Sport
Investigación en marcha del Chelsea después de que el banquillo del Aston Villa fuera atacado durante el tenso final del partido de la Premier League
Proyectil lanzado al banquillo del Aston Villa en la victoria sobre el Chelsea...
La derrota del Chelsea por 2-1 en casa contra el Aston Villa se vio ensombrecida por un incidente desagradable que ocurrió momentos después del pitido final. Mientras los suplentes del Villa y el personal celebraban una victoria tardía, una botella de plástico fue lanzada hacia su área de banquillos.
Los informes indican que la botella, que parecía contener agua, aterrizó cerca del banco del Villa y salpicó a jugadores y personal durante las celebraciones inmediatas posteriores al partido. El proyectil fue captado por las cámaras de CCTV dentro de Stamford Bridge, y al menos un miembro del equipo técnico del Villa indicó que creían saber la dirección desde la que había sido lanzado.
Con las emociones ya en punto álgido al final de un concurso dramático, el incidente provocó quejas de los oficiales del Villa. El Chelsea se movió rápidamente para confirmar que cooperaría en su totalidad con las autoridades de la Premier League para identificar al responsable y establecer exactamente cómo ocurrió el incidente.
Chelsea ayudará a la Premier League con las investigaciones sobre el incidente
Los incidentes que involucran objetos lanzados desde las gradas o áreas técnicas son tratados con seriedad por la Premier League, especialmente cuando se apunta a jugadores o personal del equipo contrario. Incluso cuando no se producen lesiones, tal comportamiento genera preocupaciones sobre el control de multitudes, la seguridad en los estadios y el deber de cuidado que los clubes deben a los equipos visitantes.
La respuesta del Chelsea refleja un énfasis más amplio de la liga en la responsabilidad rápida. Se espera que los clubes no solo condenen tales acciones, sino que también asistan a los organismos rectores proporcionando acceso a CCTV y apoyo interno a las investigaciones. El no hacerlo puede resultar en multas u otras sanciones, incluso si el culpable individual no es identificado de inmediato.
Para el Aston Villa, el episodio empañó ligeramente lo que de otra manera fue un resultado histórico. El personal del club estaba visiblemente molesto inmediatamente después, aunque el enfoque pronto volvió a la importancia de la victoria y su continuo impulso cerca de la cima de la tabla.
Las tensas escenas en Stamford Bridge en medio de la remontada del Villa
El partido en sí se jugó en una atmósfera febril, con el Chelsea habiendo liderado gran parte del encuentro antes de ser superado al final. Después de que los Blues tomaran la delantera, el entrenador del Villa, Unai Emery, hizo cambios desde el banquillo que alteraron el flujo del juego e incrementaron la intensidad alrededor de ambas áreas técnicas.
Ollie Watkins, introducido como sustituto, anotó dos veces en la segunda mitad para completar la remontada. Su segundo gol, un cabezazo en el minuto 84, desencadenó celebraciones salvajes entre los suplentes y el cuerpo técnico del Villa, directamente frente a los aficionados locales y los banquillos.
Esas celebraciones, combinadas con la frustración de una derrota dañina en casa para el Chelsea, crearon un ambiente volátil. Fue en esos momentos, justo después del pitido final, cuando se lanzó la botella, lo que agravó las tensiones y provocó un escrutinio inmediato de ambos clubes y oficiales.
La Premier League revisará las imágenes de CCTV para establecer la responsabilidad
Chelsea ha confirmado que trabajará junto con la Premier League para revisar las grabaciones de CCTV y establecer la responsabilidad del incidente. Si se identifica al individuo, se espera que el club tome medidas internas firmes, que podrían incluir una prohibición de entrar al estadio.
La Premier League también evaluará si el asunto merece medidas disciplinarias adicionales una vez que se revise el informe del árbitro. No está claro si los árbitros presenciaron el incidente directamente o si se hará referencia formal en su documentación.
