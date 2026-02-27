Getty Images Sport
Hansi Flick quiere «otros 100 partidos» en el Barcelona antes de alcanzar un hito, mientras el entrenador reacciona al sorteo de la Liga de Campeones contra el Newcastle
Flick se fija en el futuro del Barcelona
Flick está dispuesto a prolongar su estancia en el Barcelona, ahora que se acerca al centenar de partidos al frente del equipo. Antes del histórico partido de La Liga contra el Villarreal, el entrenador alemán reflexionó sobre su trayectoria y expresó su profundo deseo de seguir al mando. Destacó su pasión por el cargo, la ciudad y su orgullo por el desarrollo de la plantilla actual.
«Es un gran honor alcanzar este número de partidos. Era un sueño entrenar aquí y disfruto cada día, con los jugadores, con los aficionados», declaró a los periodistas. «¿Por qué no quedarme aquí otros 100 partidos? Disfruto cada día aquí. El clima es fantástico. Me encanta mi trabajo. Es un honor. Y todo el mundo debería estar orgulloso del equipo».
El Newcastle afronta la prueba de la Champions League
La conversación derivó inevitablemente hacia la escena continental tras el sorteo de la Liga de Campeones, que emparejó al Barcelona con el Newcastle United, de la Premier League, en los octavos de final. Aunque evitar a pesos pesados como el París Saint-Germain fue un alivio para algunos aficionados, Flick se apresuró a descartar cualquier complacencia. Destacó que todos los equipos que quedan, incluidos posibles futuros rivales como el Atlético de Madrid o el Tottenham, poseen una gran calidad.
«Todos los partidos son importantes. No celebro no enfrentarme al PSG, hay que respetar al rival», insistió Flick durante la rueda de prensa. «Todo el mundo quiere llegar a la final y el Newcastle también quiere ganar la Champions League. Todos los rivales son difíciles. No será fácil. Hay que jugar al máximo nivel. Jugar contra el Atlético o el Tottenham si pasamos también es muy difícil. Es fantástico tener esta oportunidad, pero respetamos estrictamente a todos nuestros rivales».
Flick mira hacia el choque contra el Villarreal
Volviendo a centrarse en las obligaciones nacionales, Flick advirtió a sus jugadores sobre la amenaza que supone el Villarreal. Recordó su anterior encuentro como una victoria afortunada y exigió una concentración total para evitar errores innecesarios. El entrenador insiste en la necesidad de realizar un partido impecable, destacando que para mantener el liderato en la tabla es necesario adoptar un enfoque agresivo e implacable en cada partido.
«Si ganas, es un partido menos. Para mí, lo importante es que hagamos nuestro trabajo», explicó Flick. «Recordamos el último partido en Villarreal, fue una victoria afortunada. No debemos cometer errores innecesarios y debemos jugar con nuestro estilo». Haciendo hincapié en la mentalidad necesaria para asegurar el título de liga, dio una directriz clara: «Podemos mejorar y tenemos que hacerlo. Tenemos que ganar, ganar y ganar».
Lesiones y sanciones de De Jong
Flick también tiene que lidiar con un importante dilema a la hora de elegir la alineación tras la inoportuna lesión del centrocampista Frenkie de Jong. La ausencia del internacional holandés llega en un momento crítico, con siete partidos programados antes del próximo parón internacional. Sin embargo, el entrenador del Barcelona se negó a utilizar la crisis de lesiones como excusa y, en su lugar, retó a su plantilla a dar un paso al frente.
«La lesión llega en un mal momento, pero hay que aceptarla. Otros jugarán. No busco excusas ni quejas», declaró Flick, manteniendo una actitud positiva. Más allá de la táctica, también arrojó luz sobre la disciplina interna del vestuario, revelando que el cambio a las multas económicas y la delegación de la responsabilidad en los capitanes del equipo ha erradicado por completo los retrasos. «Desde entonces, nadie ha vuelto a llegar tarde, así que supongo que tomamos la decisión correcta. Me quita presión y tensión».
