El Genoa CFC ha anunciado la compra definitiva de los derechos deportivos del delantero Elias Havel al TSV Hartberg. Nacido en Viena el 16 de abril de 2003, ya debutó con la selección austriaca y se destaca como uno de los jugadores emergentes de las ligas en las que ha jugado. En su palmarés tiene 18 goles y 5 asistencias en 65 partidos de la Bundesliga austriaca, más 13 goles y 11 asistencias en 61 encuentros de la 2. Liga, en segunda división. El jugador, tras pasar por las consultas de CDS – La Tua Casa della Salute, socio médico oficial por quinto año consecutivo, ha firmado un contrato de varios años con el club en la Villa Rostan.