Rayan Cherki, centrocampista de Francia que ingresó en la segunda parte de la semifinal del Mundial perdida ante España, declaró: «Es una enorme decepción, porque hoy perdimos contra nosotros mismos, no contra España. Sabíamos —y vosotros también— que infundíamos miedo a cualquiera. El único equipo que podía eliminarnos éramos nosotros mismos, y hoy ha pasado».
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Francia, Cherki: «No es culpa del árbitro. Ellos jugaron como querían, nosotros no»
El jugador del Manchester City añade: «Desde mi punto de vista, cuando entré no vi a España superior, sino al revés. Desde el banquillo vi que movían bien el balón en nuestro campo. No jugamos como sabemos; cuando lo hacemos, somos extraordinarios. Hoy ellos impusieron su juego, nosotros no».
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