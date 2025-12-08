Fiorentina toma medidas de seguridad tras amenazas de aficionados tras caer al último lugar de la Serie A

La derrota de la Fiorentina por 3-1 ante el Sassuolo marcó uno de los momentos más oscuros de su campaña en la Serie A 2025-26. Con la Viola en el fondo de la tabla tras 14 partidos sin victorias, las tensiones entre los aficionados frustrados se dispararon. En las horas posteriores al partido en Reggio Emilia, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico denunciaron haber recibido amenazas, lo que elevó la preocupación dentro del club y obligó a las autoridades internas a actuar de inmediato. Con el equipo atravesando su peor inicio de temporada en la historia de la liga, la creciente ira de ciertos seguidores cruzó límites alarmantes, llevando a la Fiorentina a intervenir rápidamente.

El club respondió reforzando los protocolos de seguridad y contactando a las autoridades locales para garantizar la protección de los jugadores y sus familias. Además, la Viola se comunicó directamente con las personas afectadas, asegurándose de brindarles apoyo inmediato mientras se iniciaban las investigaciones sobre las amenazas. Este incidente refleja la intensa presión que rodea al equipo en medio de una crisis deportiva que ya ha escalado a una emergencia institucional más amplia.