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Dragusin TottenhamGetty

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Fiorentina ficha a Dragusin: llega cedido con obligación de compra

Fiorentina
Fichajes

El defensa central rumano llega del Tottenham y se reencuentra con Fabio Paratici.

Sorpresa en la Fiorentina: el club ha cerrado en las últimas horas el regreso de Radu Dragusin al Tottenham tras su paso por la Serie A. Según Fabrizio Romano, hay acuerdo verbal para el traspaso: el central rumano llega cedido con opción de compra obligatoria.

  • LAS CIFRAS

    La Fiorentina ha acordado una cesión de 1,5 millones con obligación de compra por 17,5 millones al final de la temporada. El director deportivo, Fabio Paratici, vuelve a fichar al defensa rumano tras llevárselo del Génova al Tottenham en 2024.


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  • DE LA JUVENTUS AL GENOA

    Dragusin ascendió de las categorías inferiores de laJuventus (sub-17) a la Next Gen y, luego, al primer equipo. Debutó con 18 años el 2 de diciembre de 2020 en la Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev. En total sumó 232 minutos con la Juventus antes de marcharse cedido a la Sampdoria en verano de 2021, sin volver a Turín. Tras seis meses en Génova, pasó a laSalernitana, también a préstamo. En 2022 la Juve lo cede al Génova de la Serie B. Allí participa en el ascenso, es fichado en propiedad y, entre agosto de 2023 y enero de 2024, brilla en la Serie A con los rossoblù.




  • LA REDENCIÓN

    Su rápido crecimiento atrajo a varios grandes clubes; Bayern y Tottenham pujaron por ficharlo. Finalmente el inglés ganó la pulseada y el defensa rumano llegó a la Premier. En Londres, una grave lesión de rodilla le cerró el camino, pero ahora tiene la oportunidad de redimirse en Florencia.

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