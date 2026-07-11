Según «Bild», dos horas tras el partido en Nueva Jersey alguien entró al vestuario de Brasil y encontró en la basura unas notas tácticas de Carlo Ancelotti.

El técnico había preparado a su equipo para una posible tanda de penaltis, indicando, por ejemplo, los ángulos probables de disparo de los noruegos, y otro documento describía el comportamiento del portero Orian Neland (35 años) en los penaltis.

El informe señalaba: «Siempre se lanza al suelo y no alcanza los balones de altura media».

Sin embargo, el brasileño Bruno Guimarães (28 años) falló un penalti en el minuto 14, y de haber marcado Brasil quizá el partido hubiera tomado otro rumbo.

Antes del encuentro, en el vestuario, Ancelotti también les dio indicaciones tácticas para situaciones concretas, como los saques de esquina. Por ejemplo, encargó a Ryan (19 años) marcar al delantero noruego Erling Haaland (25 años), autor de los dos goles en octavos.

Según Bild, esas indicaciones estaban escritas en una pizarra, pero no sirvieron de nada.

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