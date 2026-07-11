El diario alemán «Bild» ha revelado detalles de lo ocurrido en el vestuario de la selección brasileña tras su eliminación del Mundial 2026, Entre ellas figuraban las notas tácticas que el entrenador Carlo Ancelotti preparó para el duelo contra Noruega, con indicaciones específicas sobre penaltis y el marcaje a Erling Haaland; sin embargo, no evitaron la eliminación de la «Seleção» en octavos de final.
Pese al optimismo de recuperar el título que no ganan desde 2002 con Ancelotti, pero el equipo de Vinicius y Neymar perdió el control tras los dos goles de Haaland, que sentenciaron la eliminación por 2-1 del pentacampeón.