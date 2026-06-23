Gracias a la gestión del director deportivo, el Bayern Múnich ha reducido la cláusula base del marroquí por debajo de 50 millones. Con todos los bonos al PSV, llegaría a 52 millones. Antes se había mencionado una cláusula fija de 50 millones, ampliable a 55 con bonus.
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¡Fichaje estrella a bajo costo! Max Eberl logra un gran golpe en el FC Bayern
Eberl rebajó el traspaso porque el Bayern, interesado desde el principio, cerró el acuerdo con el PSV antes del primer partido de Marruecos en el Mundial. Saibari llegó a Múnich a petición de Vincent Kompany. En el Bayern se prevé que juegue de mediocampista central, aunque también puede actuar por la banda o como delantero.
En enero, en la fase de grupos de la Champions, jugó como delantero ante el Bayern y dejó buena impresión: el PSV perdió 1-2, pero él marcó un gol de ensueño.
Tras el encuentro, Kompany mantuvo una animada charla con el marroquí, lo que algunos interpretaron como un primer paso hacia su fichaje. El propio Saibari lo desmintió entonces ante Ziggo Sport: «Solo me felicitó por mi actuación y dijo que debíamos seguir así», afirmó.
Según Sky y Bild, los directivos bávaros, con Eberl al frente, no lo veían como prioridad, pero Kompany insistió y, tras hablar con él, aseguró que ya lo tenía convencido. Así, el club decidió apostar por el fichaje que el técnico deseaba.
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Saibari se ha sometido al reconocimiento médico para fichar por el FC Bayern durante el Mundial.
Según Sky, ya no hay obstáculos para el fichaje de este polivalente jugador ofensivo, que marcó para Marruecos en el Mundial contra Brasil y Escocia. La semana pasada, AFP informó que el jugador ya pasó el reconocimiento médico con el Dr. Jochen Hahne, médico del equipo que acompaña a la selección alemana en Estados Unidos. El anuncio oficial podría retrasarse hasta julio.
Llegó al Eindhoven en 2020 procedente del KRC Genk y se ganó un lugar en el actual campeón holandés tras pasar por el filial. La temporada pasada marcó 19 goles y dio nueve asistencias en 37 partidos.