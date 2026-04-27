FC Bayern de Múnich: tras las palabras de Max Eberl, el agente de Nicolas Jackson responde

Diomansy Kamara, agente de Nicolas Jackson, respondió en Instagram a las recientes especulaciones sobre su cliente. Antes, el director deportivo Max Eberl había dicho en ZDF que el Bayern no ejercerá la opción de compra de 65 millones por el cedido del Chelsea.

«Nicolas Jackson está haciendo una temporada excelente», escribió Kamara, y enumeró sus logros: 28 partidos, diez goles, campeón de la Copa Africana de Naciones, campeón de Alemania y finalista de la Copa. Sin embargo, a Senegal le retiraron el título de la Copa Africana por decisión administrativa.

Aunque Jackson demostró su valía en el Bayern como jugador de rotación, no se puede hablar de una «temporada excelente» si se compara su rendimiento con el coste total de unos 25 millones de euros entre cesión y salario.

La mayoría de sus tantos llegaron ingresando desde el banco en encuentros definidos o ante rivales accesibles, como el sábado frente al 1. FSV Mainz 05 (4-3). En los dos duelos de cuartos de la Champions ante el Real Madrid y en la semifinal de Copa contra el Bayer Leverkusen, el senegalés de 24 años no sumó ni un minuto.

¿Su futuro? «Confía en el proceso: todo es posible», concluyó Kamara.