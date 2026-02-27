«¡Es una guerra!» - Senne Lammens revela sus primeras impresiones sobre la Premier League, mientras el portero del Manchester United se gana el reconocimiento en su temporada de debut

El portero belga, que se ha convertido en una pieza clave del rejuvenecido equipo de Michael Carrick, se vio obligado a adaptarse rápidamente al exigente entorno de la Premier League tras su llegada en verano procedente del Royal Antwerp. A pesar de la dificultad de la competición, insiste en aceptar el reto de ser el objetivo de los delanteros rivales.

El joven guardameta se ganó los elogios del entrenador tras la reñida victoria por 1-0 del United sobre el Everton el lunes en el Hill Dickinson Stadium, mientras que el técnico de los Toffees, David Moyes, calificó su actuación de «brillante». Aunque fue el suplente Benjamin Sesko quien aportó la potencia decisiva en el otro extremo del campo para asegurar la victoria, Lammens fue fundamental para mantener la portería a cero. Superó con éxito una serie de saques de esquina de alta presión en los que los Toffees intentaron acorralarlo.