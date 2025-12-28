Manchester City se mantuvo en la carrera por el título de la Premier League con una victoria trabajada por 2-1 como visitante ante el Nottingham Forest, un resultado que subrayó tanto su resiliencia como su creciente profundidad ofensiva. El partido resultó ser una prueba exigente, con Forest presionando a City durante todo el encuentro y negándose a ser intimidado en el City Ground.

City tomó la delantera temprano en el segundo tiempo cuando Tijjani Reijnders culminó una jugada que debió mucho a la creatividad de Cherki. Forest respondió rápidamente, igualando a través de Omari Hutchinson y amenazando con descarrilar al equipo de Guardiola con una actuación enérgica y emocional en homenaje a la leyenda del club John Robertson.

A medida que el partido se encaminaba hacia un empate, Cherki se destacó una vez más cuando el internacional francés marcó el gol decisivo en el minuto 83, sellando una victoria crucial que extendió la racha de triunfos de City en la liga y envió una clara advertencia a sus rivales por el título. Fue un momento definitorio en la creciente historia de Cherki en la Premier League.