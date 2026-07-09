Según el comunicado oficial del club: «El Empoli Football Club ha firmado un acuerdo de exclusividad con un fondo de inversión estadounidense para una importante operación de inversión en el capital social».
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Empoli confirma la llegada de un fondo estadounidense
Por ahora, el Empoli, presidido por Fabrizio Corsi y dirigido por Rebecca Corsi, no ha dado más detalles. La temporada pasada terminó 15.º en la Serie B. Descendió en 2025 tras tres años en la Serie A, liga a la que aspira volver cuanto antes, ahora con el respaldo de un fondo estadounidense.
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