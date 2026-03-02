IMAGO / NurPhoto
El Real Madrid espera una sanción inminente de la UEFA al Barcelona por el escándalo arbitral de Negreira
Tensiones crecientes y acciones legales
El Real Madrid se ha mostrado implacable en su batalla contra el Barcelona por el escándalo Negreira en los últimos meses. El club madrileño ha pasado de una postura de silencio institucional a una de persecución legal activa, sumándose oficialmente a la denuncia contra el Barcelona como parte perjudicada. En el centro del conflicto se encuentran los controvertidos pagos realizados por el gigante catalán a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. El Madrid está ahora muy atento a cómo se perfilan las implicaciones internacionales de la investigación, anticipando cambios monumentales en el panorama de la competición europea si la UEFA decide finalmente intervenir y actuar.
Florentino Pérez exige justicia deportiva
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha criticado públicamente al Blaugrana, mientras que los abogados del club interrogaron directamente a Joan Laporta durante su testimonio. Pérez se ha mostrado especialmente crítico con la integridad del juego, calificando el escándalo arbitral como el acontecimiento más preocupante en la historia del fútbol español. Sigue absolutamente decidido a garantizar que los organismos reguladores pertinentes no ignoren el asunto.
Durante una reciente asamblea de socios, el presidente madridista dejó clara su postura ante la afición y el mundo en general, afirmando: «¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia?». Además, los merengues solicitaron informes de auditoría específicos y documentos financieros del periodo en que se realizaron los pagos, una petición que fue rechazada por el juez instructor. A pesar de este revés, la directiva del Madrid sigue sin desanimarse en su búsqueda de una rendición de cuentas estricta.
Se espera que se reanuden los procedimientos de la UEFA
Según el periodista Ramón Álvarez, el Real Madrid cree firmemente que la UEFA impondrá muy pronto sanciones severas al Barcelona en relación con el caso Negreira. Aunque la UEFA suspendió inicialmente sus procedimientos disciplinarios, los altos mandos del Madrid confían en que la pausa sea solo temporal. Esperan que la investigación se reanude en breve, lo que podría dar lugar a un castigo monumental para sus archirrivales en la escena europea.
Álvarez destaca que no es necesaria una sentencia judicial formal para que los catalanes sean sancionados, ya que el mero hecho de que hayan reconocido los pagos será muy significativo. Según los estatutos de la UEFA, la simple intención de influir en el resultado de un partido puede dar lugar a una sanción. Aunque el Barcelona no niega que se produjeran los pagos, mantiene firmemente que los fondos se destinaron exclusivamente a informes técnicos legítimos sobre los árbitros.
Posibles prohibiciones y dinámica de la Superliga
Lo que está en juego para el Barcelona no podría ser más importante, ya que la grave amenaza de exclusión de Europa se cierne sobre el club. La UEFA puede sancionar al club prohibiendo la inscripción de jugadores y excluyéndolos de participar en competiciones europeas durante un período de entre uno y diez años. Una prohibición de varios años de la Liga de Campeones sería un golpe catastrófico para la frágil situación financiera y los ingresos por retransmisiones del Blaugrana.
Cabe señalar que el Barcelona ha reforzado recientemente sus relaciones con la UEFA y la EFC. Esta diplomacia ha contribuido a que el Barcelona se distanciara del proyecto de la Superliga, mientras que el Real Madrid sigue siendo la principal fuerza impulsora de la competición separatista y se niega a abandonarla. Por ahora no hay nada concreto, pero, según se informa, el Madrid confía en que la reapertura del procedimiento por parte de la UEFA acabará finalmente con sanciones importantes para el Barcelona.
