El Arsenal, el Manchester City y el Liverpool advierten que el Manchester United, en plena forma, no está «a millones de kilómetros» de ser uno de los aspirantes al título de la Premier League la próxima temporada

El United dominó el panorama futbolístico bajo la batuta del legendario entrenador Ferguson, quien lo llevó a conquistar 13 títulos y dos Champions League, incluyendo un histórico triplete en 1999. Mantener un nivel tan alto siempre iba a ser difícil.

Sin embargo, los Red Devils han sufrido una humillante caída en desgracia. Grandes nombres como Louis van Gaal y José Mourinho no han conseguido devolver a los Red Devils a lo más alto, mientras que Ole Gunnar Solskjaer no ha podido replicar el éxito de su etapa como jugador. Michael Carrick es ahora el encargado de tomar las decisiones de forma provisional.

Ha logrado una racha de seis partidos sin perder, con cinco victorias, y vuelve a crecer el optimismo en cuanto a un futuro más brillante. Se han fijado objetivos ambiciosos para recuperar el título de la Premier League en 2028.