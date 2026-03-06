Getty
¿Edu regresa a Brasil? El director del Nottingham Forest, en el punto de mira, vinculado a un nuevo club tras ser expulsado del estadio y del campo de entrenamiento
Una caída dramática en desgracia
El ambicioso proyecto en el que participaba Edu en el Forest ha llegado a un amargo punto muerto solo ocho meses después de su sonada llegada. Según se informa, al brasileño se le ha pedido que se mantenga alejado tanto del City Ground como del campo de entrenamiento del club, ya que se está ultimando su salida definitiva. Su ausencia se notó especialmente durante el reciente empate 2-2 del Forest con el Manchester City, lo que supone el tercer partido consecutivo que se pierde. Este exilio forzoso se produce tras un periodo turbulento marcado por un gasto desmesurado de 200 millones de libras y una sucesión de entrenadores, con el reciente despido de Sean Dyche tras solo 114 días en el cargo. Con el Forest languideciendo en el puesto 17, la relación entre Edu y el propietario Evangelos Marinakis parece haber llegado a un punto de ruptura total.
Confusión en medio del caos
Aunque el Forest mantiene oficialmente que Edu sigue trabajando con normalidad, las pruebas sobre el terreno sugieren lo contrario. El exentrenador Dyche expresó recientemente su desconcierto por las decisiones tomadas en el club durante su breve estancia. «Basándome en datos y análisis objetivos, no puedo entender ninguna de las decisiones que se tomaron», declaró Dyche en el podcast The Football Boardroom. Mientras tanto, el presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), está buscando un nuevo director para sustituir a José Boto, que ha sido muy criticado por calificar al equipo de «irresponsable» y mostrarse frío cuando Filipe Luis fue despedido de forma sorprendente como entrenador. Según Globo, estas críticas han llevado a Bap a buscar perfiles ejecutivos más prestigiosos, como el de Edu.
Una revisión estratégica en Río
Según se informa, el Flamengo está considerando una reestructuración de todo su departamento de fútbol para alejarse del modelo de director único. El presidente Bap está sopesando un sistema de dos niveles: un ejecutivo para gestionar la estrategia de mercado y otra figura «vestuario» para manejar las relaciones con los jugadores. Con su amplia experiencia en el Arsenal y la selección brasileña, Edu es considerado el candidato ideal para el puesto ejecutivo. El interés surge en un momento de profunda inquietud en Maracaná, donde el actual director, Boto, se encuentra «entre la espada y la pared» tras una serie de desastres de relaciones públicas y fichajes fallidos.
Restos de supervivencia y cambios en la sala de juntas
Para el Forest, la prioridad es la permanencia inmediata en la Premier League bajo la dirección del nuevo entrenador Vitor Pereira, ya que solo se encuentra por encima de la zona de descenso por diferencia de goles. Resolver la salida de Edu es una distracción necesaria que deben aclarar antes de la ventana de fichajes de verano. Por el contrario, se espera que el Flamengo actúe con rapidez para estabilizar su jerarquía mientras el nuevo entrenador, Leonardo Jardim, comienza su mandato. Si Edu consigue negociar una salida limpia del City Ground, su regreso a Brasil le ofrece la oportunidad de reconstruir su reputación en uno de los clubes más grandes de Sudamérica, posiblemente junto a leyendas del club como Fábio Luciano en una estructura directiva renovada.
