¡Un solo tiro basta! Dua Lipa luce la camiseta de Lionel Messi y vibra con el Superclásico Boca-River
Dua Lipa observa el choque del Superclásico en La Bombonera
La sensación del pop llevó su pasión futbolística a Sudamérica al asistir a uno de los derbis más intensos del mundo: el Superclásico en Buenos Aires. Tras concluir dos conciertos con entradas agotadas en el Estadio Monumental de River Plate, Dua Lipa se trasladó el domingo a La Bombonera para presenciar la victoria de Boca Juniors 2-0 sobre su eterno rival. Los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel sellaron la victoria local en un ambiente electrizante que dejó a la cantante visiblemente cautivada.
Fiel a su amplia base de seguidores globales, la estrella londinense optó por la neutralidad vistiendo la camiseta de la selección argentina, en lugar de los colores de cualquiera de los clubes. Esta decisión le valió la admiración de los fanáticos, que la elogiaron por abrazar el espíritu del evento sin tomar partido. Aun así, se la vio animando con entusiasmo mientras los jugadores de Boca celebraban sus goles, contagiándose de la emoción única del encuentro más famoso de Sudamérica.
Dua Lipa se niega a elegir entre River Plate y Boca Juniors
Tras el partido, Dua Lipa vivió un emotivo encuentro con la leyenda de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien le obsequió una camiseta personalizada del club con su nombre y el icónico número 10. La cuenta oficial de X del club compartió la foto con el mensaje: “Dua Lipa junto a Román, fascinada con estos colores”. Por su parte, River Plate también aprovechó la ocasión para mostrar su alcance global al entregarle sus camisetas a la estrella pop.
Dua Lipa y su relación con el fútbol
La aventura argentina de Dua Lipa formó parte de su gira mundial Radical Optimism, que ya ha conquistado al público en Europa y América. Su asistencia al Superclásico se produjo solo días después de haber ofrecido dos conciertos con entradas agotadas en el estadio de River Plate, una coincidencia que refleja la magnitud cultural de la histórica rivalidad. A pesar de actuar en el terreno local de River, la cantante mostró respeto hacia ambos clubes, equilibrando sus lealtades con encanto y diplomacia.
No era la primera vez que Lipa demostraba su pasión por el fútbol. A lo largo de los años, ha sido vinculada tanto al Arsenal como al Liverpool, dos de los clubes más históricos de Inglaterra. Famosamente actuó antes de la final de la Champions League 2018 en Kiev, que contó con la participación del Liverpool, y se describió a sí misma como una “aficionada honoraria del Liverpool”, aunque admitió que la lealtad de su padre y hermano al Arsenal complicaba la situación en casa.
Su entusiasmo genuino por el deporte le ha otorgado credibilidad entre los aficionados de todo el mundo, que valoran su pasión sin verla como oportunista. Ya sea asistiendo a una final de Champions o a un clásico argentino, Dua Lipa siempre abraza la ocasión con autenticidad.
Dua Lipa continúa su gira por Sudamérica
Dua Lipa continuará su gira Radical Optimism por América Latina, con próximas presentaciones programadas en Perú, Colombia y México antes de concluir en diciembre. Tras cautivar a Argentina tanto en el escenario como en las gradas, se espera que sus próximos conciertos generen un entusiasmo similar, especialmente entre su creciente base de fanáticos en la región.
Para Boca Juniors, la victoria en el Superclásico representa un impulso importante de cara al tramo final de la competencia Clausura, mientras mantienen la lucha por el primer puesto detrás de Rosario Central. Por su parte, River Plate afronta una creciente presión para mejorar su rendimiento tras otro resultado frustrante.
