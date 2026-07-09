Dibó sufre: un cuarteto africano expone la debilidad de Argentina

Emiliano Martínez, portero de Argentina, aún no ha mostrado su mejor nivel en este Mundial y busca recuperar su protagonismo.

El vigente campeón ha mostrado un nivel inquietante y estuvo cerca de caer ante Egipto, hasta que una remontada lo llevó a cuartos por 3-2.

Según AS, ha encajado cuatro goles en solo dos partidos eliminatorios, lejos de su ambición de ser el mejor portero del torneo.

Ante Egipto no mostró su mejor nivel y el equipo estuvo a punto de quedar eliminado.

Tras la remontada, Martínez reconoció ante los medios que no estuvo a la altura y asumió la responsabilidad.

Reconoció: «Tras el segundo gol sentí que todo se oscurecía. Nunca había tenido esta sensación con la selección, la de volver a casa sin poder ayudar al equipo».