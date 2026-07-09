Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Dibó sufre: un cuarteto africano expone la debilidad de Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Damián Martínez
Argentina
Egipto

Emiliano Martínez, portero de Argentina, aún no ha mostrado su mejor nivel en este Mundial y busca recuperar su protagonismo.

El vigente campeón ha mostrado un nivel inquietante y estuvo cerca de caer ante Egipto, hasta que una remontada lo llevó a cuartos por 3-2.

Según AS, ha encajado cuatro goles en solo dos partidos eliminatorios, lejos de su ambición de ser el mejor portero del torneo.

Ante Egipto no mostró su mejor nivel y el equipo estuvo a punto de quedar eliminado. 

Tras la remontada, Martínez reconoció ante los medios que no estuvo a la altura y asumió la responsabilidad.

Reconoció: «Tras el segundo gol sentí que todo se oscurecía. Nunca había tenido esta sensación con la selección, la de volver a casa sin poder ayudar al equipo».

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dibo está convencido de que su momento llegará en el Mundial

    Reforzar la solidez defensiva es clave para el campeón. España, dirigida por Luis de la Fuente, lo demuestra: aún no ha encajado gol en el torneo.

    Se suele decir que la mejor defensa es el ataque, pero cuando los niveles son similares, ganar depende más de evitar errores y de tener una defensa sólida.

    «Mi momento llegará», afirmó Emiliano Martínez.

    «Dibo» sabe manejar la presión y está convencido de que su momento llegará.

    Su parada a Kolo Muani en la final del Mundial 2022 sigue siendo una de las mejores jugadas de la historia, y su calma en los penaltis ante Francia y Holanda se estudia en las escuelas de porteros.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI