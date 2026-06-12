Aurelio De Laurentiisestá molesto: el Milan retiene a Massimiliano Allegri y el Nápoles aún no puede anunciar a su nuevo entrenador. Por ello, el presidente napolitano podría llamar pronto a Zlatan Ibrahimovic para desbloquear la situación. Otra opción, según Il Mattino, es reunirse en persona, pues ambos están en Estados Unidos siguiendo el Mundial. En los últimos días, De Laurentiis habló con su homólogo rossonero, Paolo Scaroni, quien le aseguró que era solo cuestión de tiempo.
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De Laurentiis quiere reunirse con Ibrahimovic para liberar a Allegri
Sportmediasetinforma de que los abogados de Allegri intercambian correos y llamadas para rescindir su contrato antes de fin de mes. Pero el Milan parece querer nombrar primero entrenador y director deportivo, y solo luego negociar la indemnización.
La excelente relación entre De Laurentiis e Ibrahimović quedó patente en la aparición del sueco en el set de «Vita da Carlo», serie sobre Carlo Verdone producida por el dueño del Nápoles, quien lo elogió: «Un gigante que ya es también un gran actor».