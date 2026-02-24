Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo envía un elegante mensaje a Lindsey Vonn tras el alta hospitalaria de la esquiadora estadounidense tras su terrible caída en los Juegos Olímpicos de Invierno
El miedo a la amputación se disipa tras someterse Vonn a cinco operaciones
En un momento dado se temió que Vonn pudiera perder una pierna, y la amputación era una preocupación muy realista, pero algunos de los mejores médicos del sector la han ayudado a recuperarse por completo.
Las escenas aterradoras se desarrollaron en las montañas del norte de Italia solo 13 segundos después de que Vonn iniciara otra tentativa por conseguir la medalla de oro. Desde entonces, se ha sometido a cuatro operaciones importantes en Europa y otra en su país natal, Estados Unidos, y se ha aplaudido el esfuerzo del Dr. Tom Hackett, que ayudó a evitar que Vonn perdiera una extremidad.
Vonn explica las lesiones sufridas durante el terrible accidente.
En una emotiva publicación en las redes sociales, tras poder finalmente abandonar el hospital, la deportista de 41 años, que sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla pocas semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos, habló sobre las terribles lesiones que sufrió: «Tuve una fractura compleja de tibia, también me fracturé la cabeza del peroné y todo quedó destrozado, y la razón por la que fue tan complejo fue porque tuve un síndrome compartimental». El síndrome compartimental se produce cuando se sufre un traumatismo tan grave en una zona del cuerpo que hay un exceso de sangre y esta se estanca. Básicamente, aplasta todo lo que hay en el compartimento: músculos, nervios, tendones, todo muere. El Dr. Tom Hackett me salvó la pierna, evitó que me la amputaran.
Me practicó lo que se denomina una fasciotomía, en la que me abrió ambos lados de la pierna para que pudiera respirar, y me salvó. Siempre digo que todo sucede por una razón. Si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior, lo que habría ocurrido de todos modos en este accidente, Tom [Hackett] no habría estado allí y no habría podido salvarme la pierna. Me siento muy afortunado y agradecido por él, por las seis horas de cirugía que dedicó a reconstruirla, que salió increíblemente bien. Estuve en el hospital un poco más de lo que esperaba porque tenía muy baja la hemoglobina debido a la pérdida de sangre de todas las cirugías.
Lo pasé muy mal, el dolor era un poco incontrolable y tuve que recibir una transfusión de sangre. Eso me ayudó mucho, superé lo peor y ahora ya estoy fuera. Ahora mismo estoy en silla de ruedas, muy inmovilizado, y estaré así durante un tiempo porque también me rompí el tobillo derecho. Espero poder usar muletas dentro de poco, pero ya veremos, y probablemente las usaré durante al menos dos meses. Pero me pondré manos a la obra con la rehabilitación y veré qué puedo hacer, y lo haré paso a paso, como siempre».
Ronaldo envía un mensaje de apoyo a la «leyenda» Vonn
Los mensajes de apoyo han inundado a Vonn, y entre ellos se encuentran las palabras de ánimo del superestrella portugués Ronaldo. El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid, que sigue en plena forma en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, sabe muy bien lo que es competir al más alto nivel después de cumplir los 40 años.
El cinco veces ganador del Balón de Oro dijo en la sección de comentarios de la publicación de Vonn: «Los campeones se definen por los momentos en los que ganan y los momentos en los que se niegan a rendirse. Lindsey Vonn, las montañas que has conquistado nunca han sido más grandes que la fuerza que llevas dentro. Sigue luchando. Las leyendas siempre resurgen».
Tras dos agotadoras semanas de operaciones y cuidados médicos, Vonn está feliz de volver a casa. Al comenzar un largo programa de rehabilitación, añadió: «Ahora me centraré en la rehabilitación y en pasar de la silla de ruedas a las muletas en unas semanas.
Tardaré alrededor de un año en curarme todos los huesos y entonces decidiré si quiero que me quiten todo el metal o no, y luego volveré a operarme y finalmente me arreglarán el ligamento cruzado anterior. Será un camino largo, pero lo conseguiré. Al menos ya he salido del hospital. Os quiero a todos».
El mejor futbolista de todos los tiempos, Ronaldo, sigue en plena forma a sus 41 años.
Ronaldo ha logrado evitar lesiones graves a lo largo de su carrera, en la que ha batido todos los récords. Eso le ha permitido seguir jugando más allá de los 41 años, y el eterno delantero está lejos de haber terminado, ya que aspira a formar parte de la selección de Portugal en la Copa del Mundo de 2026 y se rumorea que podría fichar por otro equipo, posiblemente para unirse a Lionel Messi en la MLS, tras su paso por Oriente Medio.
