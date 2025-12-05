Cristiano Ronaldo amplía su imperio y apuesta por un rival de ChatGPT

Ronaldo confirmó su inversión en Perplexity, el motor de respuestas impulsado por IA fundado en 2022 que rápidamente se ha convertido en uno de los principales rivales de ChatGPT. El anuncio llegó a través de un video promocional publicado en sus redes sociales, donde detalló su nuevo vínculo con la compañía y presentó la experiencia “Perplexity x CR7”. La asociación coloca al portugués no solo como embajador de la marca, sino también como un inversor que respalda la visión a largo plazo de la empresa y su creciente presencia global.

La decisión suma una nueva dimensión a la estrategia empresarial cada vez más diversa de Ronaldo, que ya abarca los sectores de bienestar, hospitalidad y tecnología. Su incursión en la IA sigue la tendencia de varios atletas de élite que están apostando por industrias tecnológicas de alto crecimiento mientras consolidan roles empresariales más amplios. Perplexity —valorada recientemente en unos 20 mil millones de dólares— se integra ahora a la lista de compañías respaldadas por la estrella portuguesa, reforzando su apuesta por mercados digitales en plena transformación.

La colaboración también se apoya en un antecedente poco conocido: Ronaldo usó Perplexity para preparar un discurso durante los Portugal Football Globes en octubre. En esa ocasión mencionó abiertamente la plataforma y explicó que recurrió a ella cuando se sintió nervioso por el significado del premio que iba a recibir. Aquel momento generó atención global y, en retrospectiva, anticipó lo que hoy es una alianza consolidada entre uno de los mayores íconos del fútbol y una de las plataformas de IA de crecimiento más acelerado.