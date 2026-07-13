CorSera - El Inter busca un lateral low cost: aparece Rafik Belghali

Belghali no es la única opción: la pista que más intriga y cuenta con mayor apoyo es la de Guela Doué. El extremo del Estrasburgo, nacido en 2002 y recién llegado del Mundial con Costa de Marfil, encaja en el proyecto táctico de los campeones de Italia por su dinamismo en la banda y su fiabilidad defensiva, aunque con menos calidad ofensiva que Khalaili. Tiene menos calidad técnica y ofensiva, pero más capacidad para el juego sin balón. El obstáculo es su precio: el Estrasburgo lo valora en 40 millones de euros.