Copa de Italia: ronda preliminar, fechas y horarios

La Liga de la Serie A ha anunciado las fechas de la ronda preliminar de la Copa de Italia 2026-27. Se jugarán los partidos Vicenza-Catania, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia y Benevento-Ravenna.
Ronda preliminar: fechas, horarios y sedes.
La Liga de la Serie A ha anunciado las fechas de la ronda preliminar de la Copa de Italia 2026-27. Se jugarán los partidos Vicenza-Catania, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia y Benevento-Ravenna.
Ronda preliminar: fechas, horarios y sedes.
LR VICENZA - CATANIA 08/08/2026 20:00 Estadio Romeo Menti de Vicenza
Ascoli - Potenza 08/08/2026 20:30
Estadio Municipal Cino & Lillo Del Duca de Ascoli Piceno
AREZZO - UNION BRESCIA 09/08/2026 19:45 Estadio Municipal «Città di Arezzo»
Benevento - Ravenna 09/08/2026 21:00 Estadio Ciro Vigorito (Benevento)
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