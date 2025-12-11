Getty/GOAL
'¡Contacta a Messi! - La MLS invita a Mohamed Salah a imitar a la figura del Inter Miami y mudarse al fútbol estadounidense
Salah, relacionado con la MLS en medio de su conflicto con el Liverpool
El futuro de Mohamed Salah vuelve a estar en entredicho tras una temporada turbulenta en el Liverpool, marcada por una ruptura pública en su relación con Arne Slot que ha generado revuelo en Anfield. Con el interés firme de la liga profesional de Arabia Saudita y la inesperada aparición de equipos de la MLS en la puja, la incertidumbre ha desatado un debate global sobre el siguiente paso en la carrera del egipcio.
El comisionado de la MLS, Don Garber, ha reavivado la discusión al invitar abiertamente a Salah a considerar la liga estadounidense como una alternativa real. Sus declaraciones surgieron en medio de los rumores que vinculan al ícono del Liverpool con un posible traslado a proyectos ambiciosos como San Diego FC o Chicago Fire, clubes que contarían con la estructura económica y un cupo de jugador franquicia disponible para intentar un fichaje de ese calibre. Aún no está claro si Salah está dispuesto a dar ese salto, pero las palabras de Garber han colocado a la MLS firmemente dentro de la conversación.
El comisionado de la MLS anima a Salah a consultar a Messi y Müller sobre la vida en la liga estadounidense
Al referirse al incierto futuro de Mohamed Salah, Garber fue contundente ante los medios: “Si alguna vez decide venir a la Major League Soccer, lo recibiríamos con los brazos abiertos. Yo le diría que hable con Leo [Messi] y con Thomas Müller para que vea lo felices y exitosos que han sido aquí, y cuánto han abrazado la experiencia en la MLS.”
El comisionado también recalcó que la liga no intervendrá mientras el egipcio siga vinculado contractualmente al Liverpool: “He visto algunos rumores sobre Mo Salah. Nosotros respetamos profundamente la santidad de los contratos; es parte de la cultura empresarial estadounidense. Mo está bajo contrato con el Liverpool, gente a la que conocemos bien. Es un gran club.”
La explosiva disputa de Salah con Slot en el Liverpool
La posible llegada de Salah a la MLS surge en un momento crítico para el egipcio, inmerso en la temporada más complicada de su carrera en el Liverpool. Su tensa relación con Arne Slot —marcada por tres suplencias consecutivas en la Premier League y su ausencia total en la convocatoria ante el Inter de Milán— ha reabierto el debate sobre su continuidad. Con contrato hasta 2027, el futuro del delantero dependerá de si ambas partes logran recomponer la relación o si una salida de gran calibre se vuelve inevitable.
La Pro League saudí continúa al acecho, dispuesta a presentar ofertas económicas de enorme magnitud, como ya ha hecho en el pasado. La MLS, en contraste, ofrece otro tipo de atractivo: calidad de vida, proyección mediática y la oportunidad de replicar el impacto global que generó la llegada de Lionel Messi, quien impulsó la visibilidad del campeonato a niveles sin precedentes.
No obstante, un posible fichaje enfrenta importantes barreras. Los clubes de la MLS deben ajustarse a estrictas reglas salariales, plazas limitadas de Jugador Designado y normativas que buscan mantener el equilibrio competitivo, factores que complican cualquier operación de este tamaño. Incluso el Inter Miami —arquitecto del fichaje más mediático en la historia de la liga— estaría priorizando otras posiciones, lo que haría más viable una reestructuración de plantilla para 2026 que un intento inmediato por Salah en 2025. Aun así, por la dimensión global del atacante, la MLS mantiene la puerta abierta.
La MLS sigue siendo un destino poco probable para Salah
Para la MLS, el siguiente paso es simplemente observar de cerca la evolución del caso mientras mantiene abierta la invitación en caso de que Salah decida buscar una salida del Liverpool. Las declaraciones de Garber apuntan a posicionar a la liga como una alternativa atractiva sin vulnerar el respeto por los contratos vigentes, dejando la decisión final en manos del propio jugador. Si Salah llega a considerar seriamente esta posibilidad, las conversaciones con figuras como Messi, Müller y otros talentos europeos que han aterrizado recientemente en la MLS podrían resultar decisivas.
Liverpool, por su parte, deberá resolver la creciente fractura entre Salah y Slot justo cuando el club entra en una fase determinante de la temporada. Su continuidad o partida podría depender del rendimiento del equipo, la dinámica interna del vestuario y la posición en la tabla de cara al mercado de enero. Si la relación continúa deteriorándose, el delantero egipcio podría verse obligado a tomar una decisión crucial: seguir en Europa, aceptar una oferta multimillonaria de Arabia Saudita o abrir un nuevo capítulo en la MLS.
