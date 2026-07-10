Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, no fichará por el Fenerbahçe, según el diario «Bild».
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¿Cómo se lo tomará el BVB? Serhou Guirassy ya decidió su traspaso
El delantero del Dortmund habría rechazado la oferta del Fenerbaçe, único club interesado en las últimas semanas. Así, cada vez es más probable que Guirassy se quede en Dortmund.
Varios medios coinciden en que su contrato incluye una cláusula de rescisión solo válida para grandes clubes como Real Madrid, Manchester City o Barcelona, aunque tras una temporada irregular parece poco probable que estos se fijen en él este verano.
- Getty Images
¿Siguen los clubes saudíes interesados en Serhou Guirassy?
El BVB había planeado vender a Guirassy para financiar nuevos fichajes, pero la operación se ha caído.
Se le ha relacionado con clubes de Arabia Saudí, pero todo indica que el traspaso no se concretará.
Serhou Guirassy en el BVB durante la temporada 2025/26:
Partidos:
46
Minutos jugados:
3218
Goles:
22
Asistencias:
6
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