Kaiki, formado en las categorías inferiores del Cruzeiro, ha jugado 129 partidos con el primer equipo y marcado 2 goles. En su palmarés destacan un Campeonato Brasileño de Segunda División, un Campeonato Estatal de Minas Gerais y un Campeonato Sudamericano Sub-20 con Brasil, con la que ha disputado un partido con la selección absoluta. El Como lo fichó para reemplazar a Alberto Moreno, quien se despidió al terminar su contrato.