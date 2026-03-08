Cesc Fábregas apoya al «animal» del Como para entrar en la selección francesa para el Mundial

Fábregas no se contuvo al hablar del potencial de su número uno, sugiriendo que una convocatoria de Didier Deschamps debería estar al caer.

«Desde que llegó, Butez ha trabajado como un animal. Siempre quiere aprender más y sabe que todo depende de lo mucho que lo desees. Es un líder no solo por sus cualidades, sino también en el vestuario. Creo que está listo para dar el salto a la selección francesa», declaró el entrenador aDAZN.

«A veces subestimamos ciertas decisiones. Gastamos mucho dinero en jugadores jóvenes, pero compramos a jugadores casi desconocidos como Butez, que para mí es un campeón. Creo que tengo a uno de los mejores entrenadores de porteros de España y nunca había visto a un jugador con la mentalidad de Butez, que trabaja duro todos los días y se ha convertido en un líder en el vestuario. Creo que es digno de jugar en la selección nacional».

El excentrocampista del Arsenal y del Barcelona destacó además que Butez representa el gran valor que el Como ha encontrado en el mercado, y afirmó: «El Como invirtió en jugadores jóvenes y algunos de ellos, aunque no costaron mucho, son de talla mundial».