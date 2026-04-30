Bethany England, emocionada, anuncia que dejará el Tottenham este verano

England, capitana del Tottenham y una de las delanteras más prolíficas de la Superliga Femenina, dejará el club este verano. La jugadora lo confirmó en un emotivo vídeo, poniendo fin a una etapa que empezó con su fichaje procedente del Chelsea a principios de 2023. Según The Guardian, la decisión fue del club, que busca una plantilla más joven con una nueva estrategia de fichajes.

En un mensaje publicado en las redes del club, England agradeció el apoyo de la afición y afirmó: «Desde el primer momento me disteis algo que ni siquiera sabía que estaba buscando: vuestra calidez, vuestra confianza y vuestro apoyo inquebrantable. Incluso me hicisteis sentir vista de nuevo. En los momentos en los que me cuestionaba a mí misma, vosotros nunca lo hicisteis. Llegué buscando recuperar algo perdido y me voy con mucho más de lo que imaginé».