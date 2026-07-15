Bergomi: «Malagò me llamó. Yo era el plan B, C o D...»

Bergomi habla del próximo seleccionador: «¿Mancini o Pirlo? Para mí, Mancini es el técnico ideal para la selección.A pesar de todo lo que ha pasado, cuando llegó tenía una visión clara; veníamos de nuestra primera eliminación de un Mundial y ya sabemos adónde nos llevó eso (la victoria en la Eurocopa, nota del editor), por lo que es perfecto para este puesto. Sin embargo, en mi opinión, arrastra esa pequeña mancha de su despedida. Pero, ojo, también está Conte».