Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
cm grafica bergomi italia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bergomi: «Malagò me llamó. Yo era el plan B, C o D...»

Italia

El exdefensa era candidato a director técnico de la selección nacional.

Beppe Bergomi, exdefensa del Inter y de laselección italiana y comentarista de Sky Sport, revela: «¿Si estuve a punto de ser el nuevo director técnico de la selección? Era una opción B, C o D. Recibí una llamada de Malagò que me preguntó si dejaría la televisión para ir a la Federación. La primera opción, sin embargo, siempre fue Paolo Maldini, porque sabemos cómo es Paolo».

  • Bergomi habla del próximo seleccionador: «¿Mancini o Pirlo? Para mí, Mancini es el técnico ideal para la selección.A pesar de todo lo que ha pasado, cuando llegó tenía una visión clara; veníamos de nuestra primera eliminación de un Mundial y ya sabemos adónde nos llevó eso (la victoria en la Eurocopa, nota del editor), por lo que es perfecto para este puesto. Sin embargo, en mi opinión, arrastra esa pequeña mancha de su despedida. Pero, ojo, también está Conte».

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google