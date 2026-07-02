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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bastoni, consternado y preocupado: la llamada del Inter, ¿qué pasa con el Real Madrid?

Inter Milán
S. Bastoni
A. Bastoni

El defensa del Inter vive un momento difícil, aunque el club le respalda.

La Gazzetta dello Sport informa deque, cuando Bastoni recibió la notificación de la investigación el martes, el futbolista estaba de vacaciones en Apulia con su familia. Regresó ayer por la noche a Milán, consternado por este caso que ha afectado su imagen de buen chico desde febrero de 2026. Se trata de un hecho ocurrido hace seis años, del que se ha desvinculado asegurando a sus allegados que no mantuvo relación alguna con la joven de 17 años implicada ni con otras menores a cambio de dinero, y por el que los fiscales planean investigar a fondo.


El club, aunque no está formalmente implicado, se puso en contacto con él para expresarle su apoyo.



  • De cara al futuro, no será despedido pese a que, en el mercado de fichajes de verano, siguen llegando noticias desde España sobre el gran interés del Real Madrid en él. La postura, según La Gazzetta, es clara: si surge una oferta, se hablará, pues el Inter no pone vetos pero tampoco necesita venderlo. En las últimas horas se mencionó un gran interés del Real Madrid, pero aún no hay ofertas oficiales.


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