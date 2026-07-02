Bastoni, consternado y preocupado: la llamada del Inter, ¿qué pasa con el Real Madrid?

La Gazzetta dello Sport informa deque, cuando Bastoni recibió la notificación de la investigación el martes, el futbolista estaba de vacaciones en Apulia con su familia. Regresó ayer por la noche a Milán, consternado por este caso que ha afectado su imagen de buen chico desde febrero de 2026. Se trata de un hecho ocurrido hace seis años, del que se ha desvinculado asegurando a sus allegados que no mantuvo relación alguna con la joven de 17 años implicada ni con otras menores a cambio de dinero, y por el que los fiscales planean investigar a fondo.





El club, aunque no está formalmente implicado, se puso en contacto con él para expresarle su apoyo.







