Marcus Rashford impulsa al Barcelona rumbo a Chelsea mientras Pedri se pierde el gran duelo de Champions League

Los preparativos del Barcelona para su crucial duelo de Champions ante el Chelsea dieron un giro inesperado este domingo, cuando Marcus Rashford regresó a los entrenamientos tras varios días ausente. El internacional inglés se había perdido las sesiones del jueves y viernes y tampoco estuvo en el Camp Nou el sábado, en medio de versiones que iban desde asuntos personales hasta molestias físicas menores e incluso un cuadro gripal, generando incertidumbre sobre su estado. Sin embargo, su reaparición en la Ciutat Esportiva disipó las dudas y todo apunta a que estará en la lista de convocados para el viaje.

Por el contrario, Pedri quedó definitivamente descartado para Londres tras no entrenar con el grupo este domingo, cerrando cualquier opción de un regreso adelantado. El centrocampista lleva fuera desde la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió en el Clásico del 26 de octubre. Aunque en las últimas semanas había cierto optimismo, el Barça ha optado por la prudencia: su recuperación aún no está completada y el club espera tenerlo de vuelta el próximo fin de semana ante el Deportivo Alavés o, en su defecto, el 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid.

Frenkie de Jong sí estará disponible en la Champions después de perderse por sanción el encuentro de Liga ante el Athletic Club, un refuerzo clave para Hansi Flick de cara al duelo ante el intenso mediocampo del Chelsea. También se espera que Alejandro Balde participe pese a salir cojeando en la victoria 4-0 del sábado, mientras varios titulares completaron sesiones de recuperación tras el partido.