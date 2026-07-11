El Atlético de Madrid ha confirmado el fichaje de Morten Hjulmand. El club madrileño pagará 40 millones de euros más 5 en variables al Sporting de Lisboa. El centrocampista danés firma hasta 2031.
Getty Images Sport
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Atlético de Madrid, Hjulmand ya es oficial
Hjulmand, nacido en 1999, jugó en el Lecce de la Serie A entre 2021 y 2023. Entre 2021 y 2023 jugó 95 partidos sin marcar gol y ganó la Serie B. La Juventus lo siguió con Giuntoli y Comolli, y ahora se le vincula con el Milan tras la llegada de Ruben Amorim. Deja el Sporting tras 94 partidos y 7 goles, y suma dos Ligas y una Copa de Portugal.
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