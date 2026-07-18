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Argentina, Scaloni: «¿El último partido de Messi? No lo sé, nunca deja de sorprendernos»

L. Scaloni
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El seleccionador de la Albiceleste habla en rueda de prensa en vísperas de la final del Mundial contra España

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, afirmó en la víspera de la final contra España: «Hemos redescubierto algo valioso: la gente ve nuestros partidos por televisión con la camiseta argentina y se abraza. Un hincha del Boca abraza a uno del River; uno del Newell's, a uno del Central. Eso nos conmueve, porque en un Mundial esta unidad es esencial».


«El equipo nota esa unidad, siente que la gente está con nosotros, que nos apoya y nos anima —informa laANSA—. Ojalá ganemos el domingo, pero si no, este recorrido ya ha sido increíble y un ejemplo para todos; espero que ayude a nuestro pueblo y a nuestro país».

  • «¿La última de Messi? No lo sé, nunca deja de sorprendernos.»

    Por último, sobre Messi: «Hay que disfrutarlo y valorar lo que hace; él es la historia, él es la leyenda. ¿Será este el último partido de La Pulga con Argentina? ¡Qué sé yo, preguntádselo a él! Nunca deja de sorprendernos».

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