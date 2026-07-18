Argentina, Scaloni: «¿El último partido de Messi? No lo sé, nunca deja de sorprendernos»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, afirmó en la víspera de la final contra España: «Hemos redescubierto algo valioso: la gente ve nuestros partidos por televisión con la camiseta argentina y se abraza. Un hincha del Boca abraza a uno del River; uno del Newell's, a uno del Central. Eso nos conmueve, porque en un Mundial esta unidad es esencial».





«El equipo nota esa unidad, siente que la gente está con nosotros, que nos apoya y nos anima —informa laANSA—. Ojalá ganemos el domingo, pero si no, este recorrido ya ha sido increíble y un ejemplo para todos; espero que ayude a nuestro pueblo y a nuestro país».