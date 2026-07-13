«¡Apareció de la nada!» Michael Olise sorprende a un exjugador de la selección

Aunque Kylian Mbappé siempre será el «MVP» de la Equipe Tricolore, «porque Kylian consigue unas cifras que nadie alcanza», «el jugador más importante es Michael Olise», afirmó Henry con rotundidad. La superestrella del FC Bayern es «un fenómeno», sobre todo en la posición en la que Didier Deschamps le ha permitido jugar desde la segunda parte del primer partido de la fase de grupos contra Senegal.

A diferencia del Bayern, en la selección juega de 10 detrás de Mbappé y ya suma cinco asistencias en seis partidos. «Ve cosas que los demás no ven, con total precisión y rapidez. ¡Menudo jugador!», afirmó Henry, quien destacó que Olise tampoco escatima esfuerzos en defensa. «Lo que hace sin el balón es incomparable. Normalmente, los jugadores con tanta habilidad técnica se olvidan de sus obligaciones defensivas. Él no».

En la misma línea se expresó Escudé, quien sigue sorprendido por Olise: «En Francia se ha hablado mucho del posible vacío entre el ataque y la defensa, de que el equipo se divide en dos partes. Pero el esfuerzo de Ousmane Dembélé y Olise, que ayudan sin descanso a recuperar la posesión del balón, también beneficia a la defensa».

Tras su nueva y convincente actuación en los cuartos de final contra Marruecos (2-0), Olise se enfrentará ahora con Francia a España en la semifinal del Mundial, el martes por la noche (21:00 h CET).